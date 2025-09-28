43 de percheziții în București, Ilfov și Olt, într-un caz de trafic de droguri și grup infracțional

Potrivit autorităților, acțiunea vizează cercetarea unor infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc și de mare risc, luare și dare de mită, precum și divulgarea de informații nepublice.

Peste 50 de mandate de aducere vor fi puse în aplicare, iar audierile vor avea loc la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală.

Acțiunea se desfășoară cu sprijinul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, luptătorilor Serviciului Acțiuni Speciale din DGPMB și jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție și ai Direcției Generale de Jandarmerie a Municipiului București.