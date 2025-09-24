CCR amână decizia privind pensiile de serviciu ale magistraților. Când va fi următoarea ședință

UPDATE Grindeanu, după decizia de amânare privind pensiile magistraților: „La CCR sunt oameni conștienți de încărcătura deciziilor”

Sorin Grindeanu a declarat că nu va comenta amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraților, subliniind că judecătorii sunt conștienți de responsabilitatea lor.

Întrebat dacă șansele unei evaluări pozitive nu vor fi mici la ECOFIN-ul din 10 octombrie pentru că nu există finalitate pe proiectul pensiilor magistraților, Grindeanu a spus că el crede că „la CCR în acest moment sunt oameni care sunt conștienți de încărcătura deciziilor pe care le iau și sunt conștienți de acest lucru”.

Știrea inițială:

În ședința de miercuri, CCR a decis amânarea pentru data de 8 octombrie a sesizărilor care vizează obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, obiecțiile de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, obiecțiile de neconstituționalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative și obiecțiile de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Obiecțiile de neconstituționalitate a Legii privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome au fost respinse.