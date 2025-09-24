Grindeanu după decizia de amânare privind pensiile magistraților: „La CCR sunt oameni conștienți de încărcătura deciziilor”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a spus că nu va comenta decizia de amânare în cazul pensiilor magistraților, dar și că oamenii care sunt acum la Curte sunt „conștienți de încărcătura deciziilor”.

Curtea Constituțională a României a amânat pentru 8 octombrie decizia privind legea care vizează pensiile de serviciu. Întrebat despre această amânare, Sorin Grindeau a spus că „de la mine nu o să auziți vreun punct de vedere legat de decizii ale CCR și nici nu veți auzi ziceri care să pună presiune pe decizii ale CCR”.

Întrebat dacă șansele unei evaluări pozitive nu vor fi mici la ECOFIN-ul din 10 octombrie pentru că nu există finalitate pe proiectul pensiilor magistraților, Grindeanu a spus că el crede că „la CCR în acest moment sunt oameni care sunt conștienți de încărcătura deciziilor pe care le iau și sunt conștienți de acest lucru”.

„Nu mă face nimic să spun că nu-i așa, că vor lua o decizie în cunoștință de cauză. Eu altceva n-am ce să declar”, a mai spus Grindeanu.

În ședința de miercuri, CCR a decis amânarea pentru data de 8 octombrie a sesizărilor care vizează obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, obiecțiile de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, obiecțiile de neconstituționalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative și obiecțiile de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.