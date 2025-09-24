Virgil Popescu: Întârzierea deciziei CCR privind pensiile magistraților ridică îngrijorări

„Să începem cu părțile bune: azi CCR a decis că reforma ANRE, ASF și ANCOM merge mai departe. Exact genul de măsură prin care statul obez și plin de sinecuri începe, în sfârșit, să fie pus la dietă”, afirmă Popescu.

Europarlamentarul spune că reducerea cheltuielilor inutile este unul dintre obiectivele centrale ale guvernului și că măsura este acum pusă în aplicare.

În același timp, Popescu își exprimă îngrijorarea față de amânarea deciziilor CCR privind pensiile magistraților și alte trei proiecte. „Mai ales că decizia se pare că va veni cu doar două zile înainte de Consiliul miniștrilor de finanțe din 10 octombrie – un moment crucial, unde se discută deficitul bugetar al României și unde orice ezitare poate influența evaluarea agențiilor de rating”.

„România are nevoie de predictibilitate și de măsuri clare de reformă, iar deciziile CCR sunt, în această perioadă, pentru stabilitatea noastră, la fel de vitale ca aerul”, scrie europarlamentarul.

Popescu critică partidele extremiste pentru blocarea schimbărilor.

„România are nevoie de reforme profunde pentru a evita complicațiile bugetare și riscul unei crize economice. În schimb, partidele extremiste aleg să blocheze schimbarea prin moțiuni de cenzură și sesizări la CCR. Cu cât România se afundă mai tare, cu atât ele speră să câștige politic. Întârzierea reformelor înseamnă perpetuarea privilegiilor și sinecurilor. Este foarte clar că AUR, SOS și POT nu apără interesul public, ci menținerea unui sistem de care profită”.

„Sper ca pe 8 octombrie CCR să ia deciziile de care România are nevoie pentru a merge înainte”, conchide Popescu.