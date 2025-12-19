ANOFM: Noi de programe de formare profesională, disponibile în ianuarie 2026. Care sunt calificările disponibile?

Potrivit comunicatului publicat, vineri, ANOFM va organiza în luna ianuarie un număr de 66 de noi cursuri pentru formare profesională, de care ar putea beneficia un număr de 1.157 de persoane eligibile pentru cursurile gratuite.

Cursurile, organizate la nivel național, sunt organizate de agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, dar și a municipiului București.

Programele de formare profesională cu cele mai multe locuri disponibile sunt valabile pentru calificări precum: lucrător comercial – 140 de locuri, agent de securitate – 123 de locuri, operator introducere, validare și prelucrare date – 118 de locuri; ajutor bucătar – 104

de locuri.

Mai sunt disponibile și alte tipuri de calificări, precum: coafor – 81 de locuri; contabil – 73 de locuri; referent resurse umane, 70 de locuri, instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze – 48 de locuri; maseur– 45 de locuri sau bucătar – 39 de locuri.

Cele mai multe cursuri de calificare profesională se vor organiza în Brașov, pentru un număr de 150 de participanți, în județul Suceava, pentru 84 de participanți, dar și în județul Dâmbovița, pentru 75 de participanți.