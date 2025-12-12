Șomerii pot deveni ucenici, iar angajatorii vor fi plătiți pentru implicare. Programul implementat de ANOFM

Potrivit comunicatului publicat, vineri, de ANOFM București, șomerii au posibilitatea să devină ucenici la un nou loc de muncă, unde să-și poată însuși noi îndeletniciri profesionale.

Deocamdată programul se implementează la nivel de Capitală. Scopul acestuia este un acces mai facil pe piața muncii pentru șomerii cu vârste de peste 30 de ani.

Potrivit ANOFM, firmele care angajează persoane cu vârsta de peste 30 de ani, înregistrate la Serviciul Public de Ocupare (SPO), pot beneficia de o subvenție lunară de 2250 lei/ucenic, pe toată perioada desfășurării programului de ucenicie.

Aceștia vor fi nevoiți să încheie un contract de ucenicie, care este tot un contract individual de muncă, însă pe o perioadă determinată. În cadrul acestui contract, ucenicul are obligația de a se forma profesional prin intermediul muncii.

Angajatorul este obligat, la rândul lui, să-i asigure ucenicului plata salariului, dar şi toate condiţiile necesare formării profesionale. Durata contractului de ucenicie se stabilește în funcţie de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul. Pentru accesarea acestor programe, angajatorii trebuie să încheie o convenţie cu AMOFM București.

Șomerii interesați pot să se înscrie la ANOFM București în evidența agențiilor locale ale sectorului în care aceștia au domiciliul. Aceștia vor fi ulterior informați, dar și consiliați, în alegerea locurilor de muncă disponibile pentru ucenicie. Ulterior, ei vor completa o cere, iar aceștia vor fi repartizați unui angajator.

După interviu și selectare, părțile vor completa contractul de ucenicie pe care angajatorul îl va înregistra la ITM, iar ucenicul va fi supus unei perioade de probă de o lună.