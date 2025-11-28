Un pensionar a căzut de pe un vas de croazieră în apropiere de Tenerife. O amplă operațiune de căutare a fost lansată

Garda de Coastă a anunțat că un pasager în vârstă de 76 de ani a fost raportat dispărut de pe o navă operată de Tui joi dimineață, potrivit The Guardian. Reprezentanții companiei britanice de croaziere au declarat că lucrează cu autoritățile după ce un pasager de pe una dintre navele sale a fost văzut căzând în apă în preajma Insulelor Canare.

Marella Cruises, care este operată de Tui UK, a transmis că oaspetele a căzut peste bord în timp ce nava se îndrepta spre La Gomera, a doua cea mai mică dintre insulele din arhipelagul spaniol din nord-vestul Africii. Alerta

Apelul a fost lansat la ora locală 9:48, de la nava care se afla la 16,5 mile marine nord-vest de Punta de Teno, Tenerife.

„Suntem profund întristați să confirmăm că un oaspete a fost văzut căzând în apă în timp ce nava se afla în călătorie spre La Gomera. Gândurile noastre sunt alături de persoană și de cei dragi acesteia în aceste momente dificile. Echipa noastră sprijină familia, oferindu-i asistență. Lucrăm îndeaproape cu autoritățile locale și vom continua să oferim tot sprijinul posibil”, a transmis compania.