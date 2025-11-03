Ce valoare are prejudiciul în operaţiunea „Jupiter 4”

În cadrul operaţiunii Jupiter 4, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, în urma acţiunilor derulate, având ca obiectiv identificarea şi tragerea la răspundere a persoanelor implicate în activităţi ilegale, precum şi prevenirea impactului acestor activităţi asupra comunităţii, prejudiciul identificat este de 175 milioane de lei şi 1,6 milioane de euro.

Parchetul precizează că dosarele instrumentate vizează infracţiuni de contrabandă, evaziune fiscală, delapidare, înşelăciune, contrafacere, furt, ameninţare, hărţuire, inducerea în eroare a organelor judiciare, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, uz de armă fără drept, braconaj, contrabandă calificată şi infracţiuni silvice.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală şi ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul I.G.P.R. – D.I.C.E. au pus în executare 6 mandate de percheziţie domiciliară în judeţul Bihor, într-un dosar penal privind infracţiuni de evaziune fiscală şi delapidare cu consecinţe deosebit de grave cu un prejudiciu aproximativ de 163 milioane lei.

Anchetatorii au descoperit un mecanism contractual complex ce a avut ca finalitate transferul nelegal al activelor patrimoniale.

„În cauză s-a reţinut că, în perioada 2018-2024, activitatea a 5 persoane juridice a fost administrată în mod fraudulos, prin implementarea şi aplicarea de către persoanele fizice cu rol decizional a unui mecanism contractual complex ce a avut ca finalitate transferul nelegal al activelor patrimoniale (terenuri, construcţii, echipamente de producţie, instalaţii tehnice) deţinute de acestea către alte societăţi comerciale aflate în sfera de control a aceloraşi persoane fizice”, se arată într-un comunicat de presă al Parchetului General.

Conform procurorilor, mecanismul ar fi fost conceput şi implementat în contextul unor decizii pronunţate de Comisia Europeană/Tribunalul Uniunii Europene/Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, decizii prin care s-a stabilit că statul român trebuie să recupereze de la cele 5 persoane juridice sumele achitate către acestea în perioada 2014 – 2015, plata acestor sume fiind calificată de instanţele europene drept ajutor de stat acordat ilegal.

„Pentru a limita posibilităţile statului român de a recupera de la aceste persoane juridice sumele de bani datorate, iar, pe de altă parte, pentru a asigura continuarea activităţii comerciale prin intermediul altor persoane juridice, nevizate de aceste măsuri de recuperare a sumelor, a fost implementat mecanismul infracţional prin care s-a realizat transferul ilicit al unei părţi semnificative a activelor aflate în patrimoniul celor 5 persoane juridice (valoarea totală cumulată a activelor transferate fiind de aproximativ 163 milioane lei) către alte societăţi comerciale aflate în sfera de control a aceloraşi persoane fizice”, se precizează în comunicat.

Principalele modalităţi frauduloase utilizate pentru a asigura transferul activelor din patrimoniul celor 5 persoane juridice, identificate de anchetatori ar fi constat în vânzarea directă sau compensarea unor creanţe invocate împotriva acestora de celelalte persoane juridice implicate în operaţiunile analizate.

„Probatoriul administrat până la acest moment a relevat îndoieli cu privire la caracterul real al operaţiunilor invocate pentru susţinerea existenţei creanţelor invocate împotriva celor 5 persoane juridice şi, în consecinţă, cu privire la legalitatea mecanismului de compensare/vânzare directă prin care active de valori semnificative au fost scoase din patrimoniul acestora”, transmite Parchetul.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor şi ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul IGPR – SICE Bihor au pus în executare 5 mandate de percheziţie domiciliară în judeţul Bihor, într-un dosar penal privind infracţiuni de evaziune fiscală şi delapidare, cu un prejudiciu estimativ de 9.900.000 lei.

„Din probele administrate rezultă că, în perioada 2022-2025, două firme ar fi efectuat numeroase transferuri bancare sub diverse justificări precum diurnă, avans deplasare, salarii etc., fiind ordonate către administratorii societătii şi anumiţi angajaţi, dar şi retrageri de numerar, operaţiuni susceptibile de a avea scopuri economice reale, scopul final fiind însuşirea sumelor de aproximativ 6.717.217 lei de către un administrator şi aproximativ 1.693.950 lei de către un alt administrator. Activitatile intreprinse de aceştia au diminuat profitul şi implicit impozitul pe profit datorat de societaţile respective bugetului consolidat al statului”, precizează procurorii.

Şi în judeţul Alba au fost desfăşuratenpercheziţii domiciliare şi a fost emis şi 1 mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracţiunea de evaziune fiscală, cu un prejudiciu pentru bugetul consolidat al statului în cuantum 96.406 lei.

„În fapt, se reţine că, în perioada ianuarie 2024 – iulie 2025, reprezentanţii unei firme au omis în tot sau în parte să evidenţieze în actele contabile ale societăţii veniturile realizate ca urmare a operaţiunilor comerciale efectuate. În luna septembrie 2025, în urma efectuării unui control fizic la depozitul societăţii, au fost identificate cantităţi de materiale lemnoase din specii răşinoase în plus faţă de stocul scriptic, în volum de 218,5 mc (+220% faţă de stocul scriptic)”, se menţionează în comunicat.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa şi ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul IGPR – SICE Dâmboviţa au pus în executare 4 mandate de percheziţie domiciliară (Dâmboviţa – 3, Argeş – 1) şi 1 mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracţiunea de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 1.269.618 lei, compus din TVA în sumă de 689.221 lei şi impozit pe profit în sumă de 580.397 lei..

„Din probele administrate rezultă că, în perioada 01.11.2024 – 31.03.2025, în actele contabile, în factura electronică sau în alte documente legale ale unei societăţi au fost evidenţiate cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, constând în achiziţionarea de servicii în construcţii în baza unui număr de 44 de facturi fiscale în valoare totală de 4.316.700 lei emise în numele a două societăţi, scopul urmărit fiind sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale. De asemenea, în vederea creării aparenţei de legalitate a operaţiunilor fictive, s-a folosit cu rea-credinţă sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura, prin introducerea în acesta a celor 44 de facturi fiscale false în conţinut”, au transmis procurorii.

Patru percheziţii domiciliare au fost şi în judeţul Timiş, într-un dosar penal privind infracţiuni de evaziune fiscală şi delapidare.

”Din actele dosarului rezultă că o persoană, în calitate de preşedinte al unei asociaţii, şi-a însuşit banii primiţi ca donaţii, dar şi alte beneficii băneşti atribuite copiilor instituţionalizaţi. Banii ar fi fost folosiţi pentru edificarea unor imobile închiriate apoi contra unor sume de bani, iar veniturile astfel obţinute din chirii nu ar fi fost declarate către organul fiscal”, potrivit comunicatului.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa şi ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul IGPR – SICE Dâmboviţa au pus în executare 3 mandate de percheziţie domiciliară în judeţul Dâmboviţa şi 1 mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracţiunea de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 42.141 lei. Conform Parchetului, în cauză s-a reţinut că, în calitate de administrator al unei societăţi, în perioada noiembrie 2021 – decembrie 2024, o persoană nu a întocmit documentele de evidenţă financiar-contabilă, neînregistrând în actele contabile operaţiunile comerciale efectuate, nedeclarând veniturile aferente activităţii desfăşurate cu intenţia de a sustrage de la calcul, înregistrarea, declararea şi plata obligaţiilor fiscale, constând în impozitul pe venitul microîntreprinderilor şi impozitul pe profit.În aceleaşi condiţii, administratorul nu a reconstituit integral documentele justificative (facturi de livrare şi chitanţe de încasare) pe care nu le deţinea la momentul iniţierii controlului. Totodată, au fost constatate operaţiuni de creditare, având drept scop efectuarea unor plăţi cu sume de bani pentru care există indicii că au provenit din omisiunea evidenţierii în actele contabile a unor operaţiuni comerciale efectuate şi/sau a unor venituri realizate.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova şi ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul S.I.C.E.Prahova au pus în executare 3 mandate de percheziţie domiciliară în (Prahova – 2, Ilfov – 1), într-un dosar privind infracţiunea de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 97.520 lei. Se reţine că o persoană a vândut autoturisme second hand fără a fi înregistrate pentru a se sustrage de la plata TVA, ascunzând bunul şi sursa impozabilă.

Procurorii şi poliţiştii din Bucureşti au pus în executare 1 mandat de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi 2 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracţiuni de evaziune fiscală, cu prejudiciul de 22.000 lei. În acest caz s-a reţinut că, în perioada 2021- 2022, reprezentantul unei societăţi comerciale cu obiect de activitate comerţul cu obiecte de uz casnic s-a sustras de la plata taxelor şi impozitelor prin omisiunea de a evidenţia în actele contabile toate operaţiunile comerciale efectuate.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba şi ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul S.I.C.E. Alba au pus în executare 1 mandat de percheziţie domiciliară în judeţul Alba şi 2 mandate de aducere într-un dosar penal privind infracţiuni de evaziune fiscală şi infracţiuni silvice, cu un prejudiciu estimativ de 142.390 lei. Anchetatorii precizează că din materialul probator rezultă că, reprezentanţii, în perioada 22.09.2021-02.12.2024, reprezentanţii unei societăţi au omis în tot sau în parte să evidenţieze în actele contabile ale societăţii veniturile realizate ca urmare a operaţiunilor comerciale efectuate constând în vânzarea de cherestele din specia răşinoase către diverse persoane fizice, în baza a 103 avize de însoţire material lemnos.

În judeţul Neamţ a avut loc o percheziţie într-un dosar penal privind infracţiuni de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 119.000 lei, vizaţi fiind angajaţi ai Finanţelor Publice: „Din cercetările efectuate rezultă că, funcţionari publici din cadrul A.J.F.P. Neamţ au sesizat faptul că reprezentanţii unei societăţi comerciale din judeţul Neamţ, în perioada iulie 2022 – iunie 2023, au reţinut şi nu au vărsat, în termen de 60 de zile de la scadenţă, taxe şi impozite cu reţinere la sursă, în sumă de 119.399 lei”

Procurorii din Timiş au pus în executare 3 mandate de percheziţie domiciliară şi 2 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracţiuni de delapidare şi înşelăciune cu un prejudiciu de 1.600.000 euro. Din cercetări a rezultat că, la data de 13.12.2024, în calitate de administrator al unei societăţi, o persoană a încheiat un contract de schimb având ca obiect terenul deţinut de societate în municipiul Timişoara, primind în schimb un teren din localitatea Săcălaz, cu o valoare mult mai mică decât cel deţinut de societate.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Drobeta Turnu Severin şi ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul IGPR SICE Mehedinţi au pus în executare 13 mandate de percheziţie domiciliară pe raza judeţului Mehedinţi, într-un dosar penal privind comiterea unor infracţiuni de contrabandă.

„Din probatoriul administrat în cauză a rezultat faptul că începând cu luna martie 2025, persoanele cercetate ar fi colectat, deţinut şi comercializat cantităţi mari de produse din tutun provenite din contrabandă pe care le-ar fi depozitat în mai multe locaţii de pe raza comunelor Brezniţa Ocol, Izvoru Bârzii şi Şimian”, se arată în comunicat.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava şi ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul IGPR – SICE Suceava au pus în executare 3 mandate de percheziţie domiciliară în judeţul Suceava, într-un dosar penal privind infracţiunea de contrabandă cu ţigări.

Tot procurorii din Suceava au pus în executare 2 mandate de percheziţie domiciliară pe raza judeţului Neamţ, într-un dosar penal privind comiterea unor

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Salonta şi ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul S.I.C.E. Bihor au pus în executare un mandat de percheziţie domiciliară în judeţul Bihor şi 2 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracţiunea de contrabandă.În actul de sesizare se arată faptul că două persoane au desfăşurat în perioada august – septembrie 2025 activităţi de deţinere şi tranzacţionare peste limita de 10.000 ţigarete, provenite din contrabandă.

La Arad a avut loc o percheziţie într-un dosar penal privind infracţiuni de contrafacere. Din cercetări a reieşit că o persoană a comercializat produse de îmbrăcăminte şi accesorii contrafăcute, care sunt purtătoare a semnelor distinctive ale mai multor mărci.

La Tulcea a fost pus în executare un mandat de aducere pentru un inculpat, într-un dosar penal privind infracţiunea de ameninţare şi hărţuire.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Năsăud şi ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul IGPR – SICE Bistriţa-Năsăud au pus în executare 3 mandate de percheziţie domiciliară în judeţul Bistriţa Năsăud şi 2 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracţiunea de inducere în eroare a organelor judiciare. Din cercetările efectuate în cauză a rezultat că, în perioada 2022-2025, făptuitorul a formulat un număr mare de plângeri penale şi petiţii către poliţie şi alte instituţii, atât în nume propriu, cât şi în numele unor persoane decedate ori prin atribuirea unor nume fictive ori ale unor instituţii de presă fictive.

Procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea şi ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul S.I.C.E.Bihor au pus în executare 1 mandat de percheziţie domiciliară în judeţul Bihor şi 1 mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracţiuni de înşelăciune şi contrafacere, cu un prejudiciu estimativ 3.000 de lei. La, data de 08.01.2025, o persoană. a fost identificată de către organele de constatare din cadrul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Bihor în faţa unui magazin situat în municipiul Oradea, în timp ce oferea spre comercializare unei persoane necunoscute un telefon mobil sigilat, fără a deţine documente de provenienţă, existând indicii că acesta este susceptibil de a fi contrafăcut.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş şi ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul I.P.J. Mureş – Secţia nr. 3 Poliţie Rurală Râciu au pus în executare 3 mandate de percheziţie domiciliară în judeţul Mureş şi 2 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracţiuni de furt de cereale, cu un prejudiciu în cuantum de 1.890 lei.În perioada 8 – 26.10.2025, două persoane din localitatea Şincai, la diferite intervalele de timp dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, au sustras cereale (porumb) de pe parcela persoanei vătămate din localitatea Râciu.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Beclean şi ofiţeri de poliţie din cadrul I.P.J. Bistriţa Năsăud – Biroul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase au pus în executare 15 mandate de percheziţie domiciliară într-un dosar penal având ca obiect infracţiuni de contrabandă calificată, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, uz de armă fără drept şi braconaj.

Reprezentanţii Parchetului General anunţă că vor continua să ofere detalii pe parcursul desfăşurării operaţiunii.