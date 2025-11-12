Ce pedeapsă a primit un român care a furat două perechi de șosete în Italia / „Îmi cer scuze, îmi era frig”

Un român de 34 de ani a fost arestat în Italia după ce a fost prins cu două perechi de șosete asupra lui, într-un magazin din Pordenone, relatează messageroveneto.it.

Marius Budur le-a spus polițiștilor că-i era frig și și-a cerut scuze, însă asta nu a fost de natură să înmoaie inimile polițiștilor, pentru că, până să fie prins, își mai îndesase în rucsac și prin buzunare mai multe obiecte vestimentare, descoperite ulterior la percheziții.

Când și-a dat seama că a fost reperat de angajații magazinului, acesta a încercat să scape de produse, aruncându-le la întâmplare în magazin.

„Îmi cer scuze, îmi era frig”

Produsele recuperate nu mai aveau sistemele de siguranță atașate, ceea ce a fost un indiciu important pentru polițiști, ca să-și dea seama că, de fapt, omul avea intenții clare de a fura din magazin.

În momentul când a fost prins, Budur mai avea asupra lui doar două perechi de șosete.

În plus, la ieșirea din magazin, un prieten de-al lui Budur aștepta ca acesta să vină cu prada.

La percheziții, polițiștii au găsit și asupra lui haine îndesate în rucsac și în buzunare.

Budur a compărut de urgență în fața Tribunalului din Pordenone, unde nu a beneficiat de niciun fel de clemență, în ciuda eforturilor avocatei sale de a-l îmbuna pe judecător și în ciuda apelului la emoții („îmi cer scuze, îmi era frig”).

Cazurile de „shopping” gratis sunt din ce în ce mai dese aici

Românul a fost condamnat la opt luni de închisoare și plata unei amenzi de 300 de euro, precum și interdicția de a mai călca vreodată în Pordenone.

Partenerului de „shopping” nu i s-au putut dovedi faptele, dar a fost învinuit de „recepționare de bunuri sustrase”, ceea ce i-a adus o condamnare cu suspendare.

Se pare că în acest oraș din Italia cazurile de furturi de haine sunt tot mai dese.

Cazul românului îndrăgostit de „shopping gratis” nu este singurul.