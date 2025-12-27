Prima pagină » Știrile zilei » Cod portocaliu de vânt puternic în zonele montane din patru județe

Cod portocaliu de vânt puternic în zonele montane din patru județe

Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări Cod portocaliu de intensificări puternice ale vântului în zonele montane din Brașov, Argeș, Prahova și Dâmbovița.
Radu Mocanu
27 dec. 2025, 23:33, Social

Potrivit avertizărilor emise sâmbătă seara, până duminică la ora 02:00 vântul va sufla cu putere în zonele montane de peste 1.800 de metri altitudine din județele Brașov, Argeș, Prahova și Dâmbovița. 

Conform meteorologilor, sunt anunțate rafale puternice cu viteze de 120-140 km/h. 

Tot sâmbătă, ANM a emis prognoza pentru noapte de Revelion, fiind așteptate fenomene precum ger, vânt puternic și ninsori viscolite, pe fondul pătrunderii aerului polar-arctic. Au fost anunțate temperaturi negative în toată țara și condiții severe mai ales la munte.

