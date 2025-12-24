Prima pagină » Știrile zilei » Unul dintre cei mai periculoși 100 fugari, capturat într-un apartament din Napoli. S-a ascuns 3 ani în spatele unui radiator

După trei ani de fugă, Ciro Andolfi a fost arestat de carabinieri într-un apartament din periferia orașului Napoli. Bărbatul de 49 de ani se ascundea într-o ascunzătoare ingenioasă construită în spatele unui radiator.
Unul dintre cei mai periculoși 100 fugari, capturat într-un apartament din Napoli. S-a ascuns 3 ani în spatele unui radiator
Andreea Tobias
24 dec. 2025, 19:12, Știri externe

Andolfi era inclus în lista Ministerului de Interne cu cei mai periculoși 100 de fugari din Italia. El era căutat din 2022 pentru executarea unei pedepse rămase de 8 ani, 3 luni și 10 zile de închisoare.

Afiliat al clanului mafiot Andolfi-Cuccaro

Carabinierii din Napoli au executat o sentință emisă de Parchetul din Napoli. Andolfi era condamnat pentru asociere criminală de tip mafiot, extorcare agravată prin metode mafiote și corupție.

Bărbatul este considerat afiliat al clanului Andolfi-Cuccaro din partea de est a capitalei napolitane. Capturarea a avut loc în cartierul Barra din Napoli.

Ascunzătoarea secretă din spatele radiatorului

Andolfi a fost găsit într-o ascunzătoare construită într-un apartament din Via Giulia Lama. Bărbatul de 49 de ani se afla într-un spațiu creat în peretele uneia dintre camerele casei.

Accesul la compartimentul secret se făcea printr-un radiator atașat de perete. În spatele acestuia se afla o deschizătură în perete care permitea accesul la ascunzătoare.

Operațiune coordonată de Direcția Antimafia

Capturarea a fost rezultatul unei anchete complexe. Operațiunea a fost desfășurată cu ajutorul investigațiilor tehnice și coordonată de Direcția Antimafia din districtul Napoli, conform adnkronos.com.

La razie au participat forțe operaționale specializate ale Comandamentului Provincial al Carabinieri din Napoli.

Compartiment secret greu de detectat

Datorită acestei stratageme, Andolfi a reușit să se ascundă într-un compartiment secret greu de detectat. Radiatorul fix pe perete părea un element obișnuit al camerei.

Doar printr-o percheziție amănunțită a apartamentului din Via Giulia Lama, carabinierii au descoperit mecanismul secret. Ascunzătoarea construită din cărămizi era suficient de spațioasă pentru a adăposti un om.

Al 22-lea fugar capturat în 2025

Andolfi este al 22-lea fugar capturat în acest an de carabinierii din Napoli. Cifra demonstrează intensificarea eforturilor autorităților italiene în combaterea criminalității organizate.

Clanul Andolfi-Cuccaro

Clanul Andolfi-Cuccaro activează în partea de est a Napoli și este cunoscut pentru activitățile de extorcare. Organizația criminală are o prezență puternică în cartierele periferice ale orașului.

Arestarea lui Ciro Andolfi reprezintă o lovitură importantă pentru structura organizației.

Pedeapsa care îl așteaptă

Andolfi trebuie să execute restul pedepsei de 8 ani, 3 luni și 10 zile de închisoare. Sentința sa include condamnări pentru asociere criminală de tip mafiot, extorcare agravată prin metode mafiote și corupție.

