Român implicat într-o rețea de trafic de droguri sintetice, căutat de Europol

Un cetățean român este vizat într-o investigație coordonată de Europol, după destructurarea unei rețele care producea și transporta precursori folosiți la fabricarea metamfetaminei în Europa Centrală și de Est. Autoritățile l-au identificat, însă acesta nu a fost încă reținut.
Rareș Mustață
14 nov. 2025, 16:36, Social

Europol a anunțat rezultate pozitive în două operațiuni diferite desfășurate în Europa Centrală și de Est, în cadrul luptei împotriva traficului de droguri sintetice.

Printre persoanele vizate se află și un român suspectat că ar fi participat la transportul și distribuția substanțelor chimice folosite pentru producerea metamfetaminei. Operațiunea principală, desfășurată pe 11 noiembrie 2025, a vizat o rețea internațională care furniza precursori pentru producția de metamfetamină.

Au participat autorități din Bulgaria, Cehia, Ungaria, România și Moldova, coordonate de Europol și susținute de Eurojust. În total, au fost efectuate 16 arestări și 18 percheziții, iar trei laboratoare au fost desființate în Ungaria și Moldova. Anchetatorii au confiscat peste 5 kilograme de metamfetamină, 40 kg de pastile cu ephedrină, 50 de litri de toluen, 280 kg de sodă caustică, echipamente specializate de producție și două vehicule folosite la transportul drogurilor.

De asemenea, au fost ridicate dispozitive electronice și sume de bani. Europol avertizează că producția de droguri sintetice continuă să crească în UE, iar rețelele se adaptează rapid, folosind rute alternative și metode tot mai sofisticate.