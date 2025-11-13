Europol: Șase arestări într-un complot de răpire a unui traficant albanez de droguri

Europol a anunțat joi, că a sprijinit o operațiune condusă de autoritățile germane care a vizat o grupare de mercenari contractați de o rețea criminală pentru a răpi liderul unei organizații albaneze de trafic de droguri. Acesta era suspectat că ar fi orchestrat furtul a câtorva tone de canabis în valoare de milioane de euro.

Operațiunea a implicat forțe de poliție din Germania, Danemarca, Franța, Letonia și Regatul Unit. În ziua misiunii, patru persoane au fost arestate în cele patru țări, iar alte două, reținute anterior în Germania, fuseseră deja condamnate.

Potrivit Europol, suspecții, toți cetățeni letoni, erau foști militari profesioniști, unii cu experiență în Legiunea Străină Franceză, și erau dotați cu echipamente specializate. Aceștia ar fi fost angajați pentru a executa misiuni extreme în numele unei grupări criminale rivale. Potrivit Europol, cazul se înscrie într-un fenomen tot mai îngrijorător numit „violență la comandă” în care foști soldați sau mercenari își oferă serviciile grupărilor de crimă organizată.

Europol avertizează că revenirea pe continent a unor combatanți din războiul din Ucraina, inclusiv foști legionari francezi, mercenari ruși sau soldați ucraineni instruiți de forțe americane, ar putea alimenta această tendință și ar genera noi riscuri de securitate în Europa.