Cancelarul german: Informațiile indică faptul că planurile lui Putin „nu se vor încheia cu Ucraina, ci va fi doar începutul”

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că totul indică faptul că planurile imperialiste ale lui Vladimir Putin nu se vor încheia cu Ucraina.

Merz a avertizat că Ucraina reprezintă doar primul pas făcut de Putin, potrivit Sky News.

De aceea, Friederich Merz le-a cerut aliaților europeni să-și reevalueze prioritățile și să-și extindă rapid parteneriate în întreaga lume, pe măsură ce relația Europei cu SUA se schimbă.

„Noi, în Europa, trebuie să ne ajustăm interesele – fără o nostalgie falsă”, a declarat el la sediul Ministerului de Externe din Berlin.

El a adăugat că, deși SUA rămâne un partener important, relația a devenit mai puțin evidentă, deoarece Washingtonul își condiționează legăturile de anumite interese și subiecte.