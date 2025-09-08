Prima pagină » Știri externe » Cancelarul german: Informațiile indică faptul că planurile lui Putin „nu se vor încheia cu Ucraina, ci va fi doar începutul”

Cancelarul german: Informațiile indică faptul că planurile lui Putin „nu se vor încheia cu Ucraina, ci va fi doar începutul”

Cancelarul german Friedrich Merz avertizează că toate informațiile indică faptul că planurile lui Vladimir Putin nu se vor încheia cu Ucraina. Merz le cere partenerilor să-și consolideze și să-și extindă parteneriatele din domeniul apărării.
Cancelarul german: Informațiile indică faptul că planurile lui Putin „nu se vor încheia cu Ucraina, ci va fi doar începutul”
Petru Mazilu
08 sept. 2025, 16:51, Politic

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că totul indică faptul că planurile imperialiste ale lui Vladimir Putin nu se vor încheia cu Ucraina.

Merz a avertizat că Ucraina reprezintă doar primul pas făcut de Putin, potrivit Sky News.

De aceea, Friederich Merz le-a cerut aliaților europeni să-și reevalueze prioritățile și să-și extindă rapid parteneriate în întreaga lume, pe măsură ce relația Europei cu SUA se schimbă.

„Noi, în Europa, trebuie să ne ajustăm interesele – fără o nostalgie falsă”, a declarat el la sediul Ministerului de Externe din Berlin.

El a adăugat că, deși SUA rămâne un partener important, relația a devenit mai puțin evidentă, deoarece Washingtonul își condiționează legăturile de anumite interese și subiecte.