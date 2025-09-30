Războiul din Ucraina, ziua 1.315. Costa vrea să evite veto-ul Ungariei privind aderarea Ucrainei la UE / Ursula: UE oferă 2 milioane de dolari pentru dronele Ucrainei

Rusia va reduce cheltuielile pentru apărare în 2026, dar va crește finanțarea propagandei

Rusia va reduce cheltuielile pentru apărare în 2026, dar va crește foarte mult finanțarea propagandei, anunță Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).

O analiză realizată de Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a arătat că, în 2026, Kremlinul intenționează să reducă cheltuielile pentru apărare și plățile către armată, crescând în același timp foarte mult finanțarea pentru propaganda de stat, potrivit Pravda, varianta ucraineană.

Analiza ISW a vizat proiectul de buget federal rus pentru perioada 2026-2028, prezentat de guvern Dumei de Stat pe 29 septembrie.

Ursula Von Der Leyen: UE va aloca peste 2 miliarde de dolari pentru drone destinate Ucrainei

Uniunea Europeană va aloca 2,3 miliarde de dolari pentru drone destinate Ucrainei, a anunțat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, marți, înaintea unei reuniuni a Colegiului de Apărare al Comisiei Europene, scrie The Kyiv Independent.

Anunțul vine în contextul în care UE încearcă să-și consolideze apărarea și să aprofundeze cooperarea cu Ucraina în fața încălcărilor spațiului aerian de către Rusia.

Ucraina a ucis un locotenent-colonel rus, susțin serviciile de informații

Un ofițer superior al Gărzii Naționale Ruse și alți doi membri ai serviciului au fost uciși într-o operațiune a serviciilor secrete ucrainene în Caucazul de Nord, sâmbătă, a declarat serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR), potrivt The Kyiv Independent.

Locotenent-colonelul, asistentul său și un șofer au fost uciși în apropierea satului Tambukan din regiunea Stavropol din Rusia, în timp ce se deplasau către un poligon de antrenament, a dezvăluit, marți, agenția.

Președintele Consiliului European caută să evite veto-ul Ungariei privind aderarea Ucrainei la UE

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, explorează modalități de a depăși opoziția Ungariei față de aderarea Ucrainei la UE, propunând ca deschiderea capitolelor de negociere să fie aprobată prin majoritate calificată, nu prin consens total. Această reformă ar permite Ucrainei și Moldovei să avanseze în procesul de aderare chiar dacă state membre individuale continuă să blocheze anumite decizii, în contextul în care Ungaria, condusă de Viktor Orban, s-a opus constant integrării Kievului în blocul european.

Suedia: Încă nu s-a ajuns la un acord privind avioanele Gripen pentru Ucraina

Suedia și Ucraina nu au ajuns la o decizie clară privind livrarea avioanelor de luptă Gripen, deși discuțiile continuă de mai mult timp. Autoritățile suedeze au precizat că, deocamdată, nu există un acord concret, iar Ucraina continuă să opereze F-16 și Mirage 2000 în procesul de modernizare a Forțelor Aeriene.

Atacurile rusești ucid 9 civili și rănesc 15 în Ucraina

În ultimele 24 de ore, atacurile rusești au ucis cel puțin nouă civili și au rănit 15 alții în mai multe regiuni din Ucraina. Forțele ruse au lansat 65 de drone și dispozitive decoy, iar apărarea ucraineană a interceptat 46 dintre ele, însă 19 au ajuns la ținte, provocând victime în Sumî, Donețk, Herson, Dnipropetrovsk și Cernihiv. Au fost raportate pierderi întregi de familii și întreruperi majore ale alimentării cu energie electrică.

Polonia continuă să finanțeze Starlink pentru Ucraina

Polonia va continua să susțină sistemul de comunicații Starlink în Ucraina, după ce președintele Karol Nawrocki a semnat legislația aferentă. Peste 29.000 dintre cele peste 50.000 de terminale Starlink din Ucraina au fost furnizate de Varșovia, asigurând conectivitatea esențială pentru spitale, școli și infrastructura critică în timpul războiului.

Atac cu dronă rusească ucide o familie întreagă în regiunea Sumî

Un atac cu dronă lansat de Rusia în noaptea de 30 septembrie a lovit o locuință din satul Chernechchyna, regiunea Sumî, ucigând o familie întreagă. Victimele sunt un cuplu și cei doi copii ai lor de patru și șase ani, trupurile fiind recuperate de salvatori dintre ruine.

Zelenski cere producție maximă de drone și rachete

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut ca producătorii ucraineni de drone și rachete să funcționeze la capacitate maximă, subliniind că infrastructura internă nu este exploatată suficient și insistând că statul trebuie să plaseze comenzi reale și să finanțeze producția.

Volodimir Zelenski a anunțat că a convocat o ședință cu factori decidenți din domeniul apărării și cu reprezentanți ai companiilor militare pentru a discuta prioritățile strategice privind producția de armament. Scopul declarat: „să producem la maximum”, deoarece capacitățile interne ale Ucrainei „sunt încă departe de lucra la capacitate”, relatează Ukrinform.

Zelenski a spus că în cadrul discuției au participat producătorii de armament pe termen lung, oficiali ai Ministerului Apărării și reprezentanți ai forțelor de securitate, iar tema centrală a fost volumele de producție.

Putin susține că Rusia câștigă „lupta dreaptă” din Ucraina

Președintele Vladimir Putin a afirmat că forțele ruse „ies în ofensivă” și se impun într-o „luptă dreaptă” în Ucraina. El a prezentat conflictul ca pe un efort comun al întregii Rusii, menit să apere „unitatea destinului istoric” al țării. Kiev și aliații occidentali resping această retorică și descriu războiul ca pe o agresiune neprovocată cu scop imperialist. În ciuda inițiativelor diplomatice recente, Moscova continuă să dețină aproape o cincime din teritoriul Ucrainei, fără perspective clare de încetare a ostilităților.

Europa nu mai este în pace cu Rusia, afirmă cancelarul german

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că Europa „nu este în război, dar nici nu mai este în pace” în relația cu Rusia. Merz a spus că Moscova duce „un război împotriva democrației și libertății”, cu scopul de a slăbi Uniunea Europeană. Incidentul recent cu dronele rusești în mai multe state europene confirmă nivelul de risc și nevoia unei reacții unitare din partea NATO. Președintele Poloniei propune lege privind negarea masacrului de la Volîn

Președintele polonez Karol Nawrocki a depus un proiect de lege care prevede sancțiuni pentru răspândirea „afirmațiilor false” despre masacrul de la Volîn și despre crimele comise de anumite grupări ucrainene în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Inițiativa include și echivalarea simbolurilor UPA cu cele naziste și comuniste, precum și măsuri mai dure privind cetățenia și trecerile ilegale ale frontierei.

Specialiști ucraineni la exerciții antidronă în Danemarca