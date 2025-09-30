Ucraina a scos din funcțiune un sistem rusesc de rachete antiaeriene în Crimeea

Trupele speciale ucrainene au lovit marți dimineața radarul sistemului rusesc de apărare aeriană S-400 Triumph, amplasat în Crimeea ocupată. Potrivit raportului oficial publicat pe Telegram, fără radarul de supraveghere și ghidare, întregul complex devine inutilizabil în luptă: „Radarul reprezintă ochii sistemului S-400. Fără el, întregul complex își pierde capacitatea de luptă”, au explicat militarii ucraineni, citați de KyivPost.

Atacul a avut loc în jurul orei 3:00 dimineața. Surse locale au raportat mai multe explozii în Feodosia și districtul Leninsky din Crimeea în acel interval, sugerând că detonările au coincis cu operațiunea ucrainenilor.

„Este ironic că un sistem de apărare aeriană atât de costisitor, conceput tocmai pentru a doborî drone, a fost distrus de dronele noastre de atac”, au transmis forțele speciale ucrainene.

S-400: Pilonul apărării aeriene rusești

Sistemul S-400 (numele de cod NATO: SA-21 „Growler”) este considerat cel mai avansat sistem de apărare aeriană al Rusiei după S-500. Comparabil cu sistemul american Patriot, S-400 este capabil să detecteze și să lovească avioane radar, bombardiere strategice și rachete balistice, la viteze de până la 4.000 km/h și la distanțe de până la 400 km.

Dezvoltatorii afirmă că sistemul poate urmări 80 de ținte simultan și lansa până la 160 de rachete, cu până la 40 de lansatoare active. Radarul, parte esențială a ansamblului, este „ochiul” care coordonează toate aceste acțiuni.

În funcție de configurație, costul unui astfel de sistem este estimat între 200 de milioane și 1,2 miliarde de dolari.

Precedent periculos pentru Rusia

Nu este prima dată când Ucraina reușește să distrugă un S-400. Prima lovitură de acest tip a fost raportată în august 2022, iar cea mai recentă – în regiunea Kaluga din Rusia, în prima săptămână a lunii septembrie 2025.

Potrivit unui raport întocmit de Newsweek în 2024, Rusia ar deține aproximativ 56 de astfel de sisteme complete. Pierderile repetate ale acestor unități-cheie indică nu doar breșe în apărarea aeriană rusă, ci și eficiența tot mai mare a operațiunilor speciale ucrainene.