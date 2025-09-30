Declarația a fost făcută marți, de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în cadrul unei discuții cu jurnaliștii. Potrivit Reuters, el a răspuns unei întrebări ipotetice despre ce s-ar întâmpla dacă locuitorii acestor regiuni ar avea posibilitatea să voteze pentru alipirea la Rusia.

Ambiguitate privind teritoriile ucrainene

„Cu siguranță, în Odesa și Mykolaiv, sunt mulți care ar dori să-și lege soarta de Rusia”, a declarat Peskov. „Acestor oameni le este imposibil acum să-și exprime dorința – asta le-ar pune viața în pericol”.

Peskov nu a detaliat cine sunt acești presupuşi simpatizanţi pro-ruşi și nici ce dovezi există în sprijinul afirmațiilor sale, iar Moscova a păstrat mereu, în mod deliberat, o ambiguitate strategică legată de planurile sale teritoriale în Ucraina.

Ținta: sudul strategic al Ucrainei

În 2022, Rusia declara că a anexat patru regiuni din estul și sudul Ucrainei – Donețk, Luhansk, Herson și Zaporojie, în urma unor referendumuri organizate sub ocupație militară, considerate ilegale și coercitive de către Ucraina și aliații săi occidentali.

Declarațiile Kremlinului privind posibila existență a unei susțineri pro-ruse și în alte regiuni sunt privite cu îngrijorare la Kiev, chiar dacă Rusia nu controlează complet niciuna dintre cele patru regiuni pe care pretinde că le-a anexat.

Cu toate acestea, lideri naționaliști de la Moscova, inclusiv fostul președinte Dmitri Medvedev, au sugerat în repetate rânduri că Rusia ar trebui să meargă mai departe și să ocupe inclusiv orașele-port Odesa și Mykolaiv.

Ocuparea acestor două regiuni ar priva Ucraina de orice acces la Marea Neagră și ar transforma țara într-un stat fără ieșire la mare – un scenariu considerat catastrofal din punct de vedere strategic.

Europa, sfătuită să negocieze

În cadrul aceleiași discuții cu presa, Peskov a criticat inițiativele europene de a construi un așa-numit „zid de drone” la granițele externe ale UE, ca reacție la incidentele recente din Danemarca și Norvegia: „Europa ar fi mai câștigată dacă ar căuta dialog cu Rusia privind securitatea, în loc să ridice un zid de drone”, a spus oficialul rus.