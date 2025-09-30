Prima pagină » Știri externe » Rusia vizează ieșirea la mare. „Mulți locuitori din Odesa și Mykolaiv vor să se alăture Rusiei”, susține Kremlinul

Odesa și Mykolaiv, două regiuni ucrainene cu ieșire la Marea Neagră, ar ascunde, potrivit Moscovei, mulți susținători ai Rusiei care se tem să-și exprime deschis opțiunea.
30 sept. 2025

Declarația a fost făcută marți, de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în cadrul unei discuții cu jurnaliștii. Potrivit Reuters, el a răspuns unei întrebări ipotetice despre ce s-ar întâmpla dacă locuitorii acestor regiuni ar avea posibilitatea să voteze pentru alipirea la Rusia.

Ambiguitate privind teritoriile ucrainene

„Cu siguranță, în Odesa și Mykolaiv, sunt mulți care ar dori să-și lege soarta de Rusia”, a declarat Peskov. „Acestor oameni le este imposibil acum să-și exprime dorința – asta le-ar pune viața în pericol”.

Peskov nu a detaliat cine sunt acești presupuşi simpatizanţi pro-ruşi și nici ce dovezi există în sprijinul afirmațiilor sale, iar Moscova a păstrat mereu, în mod deliberat, o ambiguitate strategică legată de planurile sale teritoriale în Ucraina.

Ținta: sudul strategic al Ucrainei

În 2022, Rusia declara că a anexat patru regiuni din estul și sudul Ucrainei – Donețk, Luhansk, Herson și Zaporojie, în urma unor referendumuri organizate sub ocupație militară, considerate ilegale și coercitive de către Ucraina și aliații săi occidentali.

Declarațiile Kremlinului privind posibila existență a unei susțineri pro-ruse și în alte regiuni sunt privite cu îngrijorare la Kiev, chiar dacă Rusia nu controlează complet niciuna dintre cele patru regiuni pe care pretinde că le-a anexat.

Cu toate acestea, lideri naționaliști de la Moscova, inclusiv fostul președinte Dmitri Medvedev, au sugerat în repetate rânduri că Rusia ar trebui să meargă mai departe și să ocupe inclusiv orașele-port Odesa și Mykolaiv.

Ocuparea acestor două regiuni ar priva Ucraina de orice acces la Marea Neagră și ar transforma țara într-un stat fără ieșire la mare – un scenariu considerat catastrofal din punct de vedere strategic.

Europa, sfătuită să negocieze

În cadrul aceleiași discuții cu presa, Peskov a criticat inițiativele europene de a construi un așa-numit „zid de drone” la granițele externe ale UE, ca reacție la incidentele recente din Danemarca și Norvegia: „Europa ar fi mai câștigată dacă ar căuta dialog cu Rusia privind securitatea, în loc să ridice un zid de drone”, a spus oficialul rus.

 

 