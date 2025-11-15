„Trebuie să fie în interesul nostru să reluăm furnizările de energie din Rusia după un armistițiu”, a declarat Michael Kretschmer sâmbătă pentru grupul media Funke, potrivit agenției germane dpa.

„Rusia trebuie să fie din nou un partener comercial”

„Rusia trebuie să fie din nou un partener comercial în viitor, fără a deveni însă dependenți de ea.” Relațiile economice bune sporesc și securitatea Germaniei, a precizat acesta.

Kretschmer, membru al Uniunii Creștin-Democrate (CDU) conduse de cancelarul Friedrich Merz, a pledat în repetate rânduri pentru reluarea importurilor de gaze rusești după ce războiul se va încheia. Poziția sa a fost criticată chiar și din interiorul propriului partid.

Uniunea Europeană a impus sancțiuni ample Moscovei din cauza războiului din Ucraina.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a descris aceste măsuri drept un război economic și a susținut în mod repetat că Europa este cea care suferă cel mai mult.

Kretschmer a mai afirmat că Germania trebuie să ia în considerare sancțiunile împotriva Rusiei și „din perspectiva noastră economică”. În opinia sa, politica energetică actuală a Germaniei duce la dezindustrializare.

Întrebat dacă se simte amenințat de președintele rus Vladimir Putin, Kretschmer a răspuns: „Rusia a atacat o altă țară. Prin urmare, trebuie să ne poziționăm în așa fel încât să ne putem apăra”.

Acest lucru poate fi realizat doar dacă Germania este puternică din punct de vedere economic, a subliniat Kretschmer.

Germania a fost criticată pentru dependența de gaz rusesc

Germania a fost puternic dependentă de gazul rusesc înainte de invazia din Ucraina, în special prin conductele Nord Stream.

Această relație energetică a fost intens criticată în Europa, mai ales de Polonia, care acuză Berlinul că a alimentat indirect economia Rusiei și i-a permis Kremlinului să-și consolideze capacitatea militară.

Pentru multe state est-europene, dependența Germaniei de gazul rusesc este privită drept una dintre cauzele care au încurajat agresiunea Moscovei.