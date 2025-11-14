Navă-spion din „Flota fantomă” a Rusiei, detectată aproape de Hawaii

Personalul Gărzii a efectuat „un survol și o tranzitare în condiții de siguranță și profesionalism” în apropierea navei ruse Kareliya în 29 octombrie, cu un avion de patrulare și o navă mică, potrivit comunicatului publicat de serviciu.

Vasul Kareliya a operat la aproximativ 15 mile la sud de insula Oahu, în afara apelor teritoriale ale SUA, care se întind la 12 mile de coastă, notează sursa citată.

„Acționând în conformitate cu dreptul internațional, personalul Gărzii de Coastă monitorizează activitățile navei rusești în apropierea apelor teritoriale ale SUA pentru a asigura securitatea maritimă a navelor americane care operează în zonă și pentru a sprijini eforturile de apărare a teritoriului SUA”, se arată în comunicatul publicat de serviciu.

Potrivit dreptului internațional, navele militare străine au dreptul să tranziteze și să opereze în afara apelor teritoriale ale altor state, care se întind până la 12 mile marine de la țărm.

Potrivit The Moscow Times, Nava-spion Kareliya, face parte din „Flota fantomă” a Rusiei, formată din șase nave Vishnya, care au rolul de a culege informații. Nava face parte din Flota Pacificului a Marinei Ruse. Nava a mai fost văzută în 2021 în apropierea insulei Kauai din Hawaii și încă odată, în anul 2022.

Ministerul Apărării din Rusia nu a oferit comentarii cu privire la incident.