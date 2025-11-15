Se întoarce Germania la energia nucleară? Propunere-surpriză pentru „reactoare inteligente”

„Nu este vorba despre a construi reactoare mari, ca în trecut. Mă refer la reactoare mai mici, inteligente, precum cele deja folosite în Canada”, a declarat Markus Söder pentru cotidianul german Die Welt.

Markus Söder a spus că statul nu ar trebui să subvenționeze astfel de „mini-reactoare” la fel de mult ca pe cele din trecut.

Potrivit guvernului canadian, astfel de reactoare nu există încă în Canada. Deocamdată au loc doar lucrări în regiunea Ontario, cu scopul de a pune în funcțiune primul reactor în jurul anului 2030.

Söder este liderul Uniunii Creștin-Sociale (CSU), partidul conservator din Bavaria și formațiunea-soră a Uniunii Creștin-Democrate (CDU) conduse de cancelarul Friedrich Merz.

Critici la adresa subvențiilor de stat

În ultimii ani, el s-a pronunțat în mod repetat împotriva renunțării Germaniei la energia nucleară, proces încheiat în 2023.

Söder a subliniat că este împotriva subvențiilor de stat pentru producția de energie. „Vrem să construim centrale pe gaz și să extindem energiile regenerabile, dar trecem cu vederea faptul că toate acestea sunt puternic subvenționate. Reducem prețurile la energie cu bani publici în loc să ne concentrăm pe producția ieftină”.

El a cerut din nou exploatarea rezervelor de gaz din nordul Germaniei pentru a contribui la acoperirea necesarului energetic al țării.

Trebuie analizat serios și dacă merită exploatarea pământurilor rare în Germania, a adăugat el.

Germania a decis închiderea treptată a centralelor sale nucleare după 2011, în urma accidentului de la Fukushima, când guvernul condus atunci de Angela Merkel a adoptat politica Atomausstieg.

Ultimele trei reactoare au fost oprite în 2023, marcând sfârșitul unei epoci în care energia nucleară a acoperit timp de decenii o parte importantă din necesarul energetic al țării.