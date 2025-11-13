Kremlinul afirmă că Ucraina va trebui să negocieze cu Rusia „mai devreme sau mai târziu”

Rusia, care încearcă să preia controlul asupra orașului Pokrovsk din estul Ucrainei, a acuzat oficialii ucraineni că refuză să se angajeze în discuții de pace.

Kievul afirmă că termenii impuși de Moscova pentru a pune capăt războiului sunt inacceptabili și echivalenți cu o capitulare, relatează Reuters.

Kremlinul condiționează încheierea războiului de recunoașterea de către Ucraina a teritoriilor ocupate ca parte a Federației Ruse, de acceptarea unei neutralități permanente care să excludă aderarea la NATO, precum și de o demilitarizare a Ucrainei.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, le-a spus joi jurnaliștilor că Rusia este deschisă unei soluții politice și diplomatice. În absența unei astfel de oportunități, el a spus că Rusia va continua să lupte pentru a-și proteja propria securitate, în beneficiul generațiilor viitoare.

„Partea ucraineană ar trebui să știe că, mai devreme sau mai târziu, va trebui să negocieze, dar dintr-o poziție mult mai proastă. Poziția regimului de la Kiev se va deteriora pe zi ce trece”, a spus Peskov.

Zelenski spune că supraviețuirea Ucrainei depinde de noi fonduri din partea aliaților

Volodimir Zelenski i-a implorat pe aliații din Uniunea Europeană să depășească divergențele privind utilizarea activelor rusești înghețate, afirmând că noi fonduri sunt esențiale pentru ca economia afectată de război a țării sale să poată continua lupta împotriva Moscovei.

„Sper că vom obține această decizie”, a declarat Zelenski într-un interviu pentru Bloomberg, acordat miercuri seară la Kiev. „În caz contrar, va trebui să găsim o alternativă, este o chestiune de supraviețuire. De aceea avem mare nevoie de acest sprijin. Și contez pe parteneri”.

UE a amânat până în decembrie o decizie privind utilizarea activelor statului rus pentru a oferi Ucrainei un împrumut de 140 de miliarde de euro, fonduri de care Kievul are nevoie la începutul anului viitor.