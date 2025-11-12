Prima pagină » Știri externe » Lupte cumplite la Pokrovsk: Forțele ruse pătrund în oraș, imaginile arată ca într-un film post-apocaliptic

Lupte cumplite la Pokrovsk: Forțele ruse pătrund în oraș, imaginile arată ca într-un film post-apocaliptic

Luptele urbane din orașul Pokrovsk s-au intensificat marți, odată cu intrarea trupelor rusești în această locație cheie din Donețk, aflată sub presiune militară de peste un an, scrie agenția de presă Reuters. O serie de înregistrări video, arată forțele rusești care avansează în condiții de vizibilitate redusă, pe o infrastructură rutieră distrusă.
Victor Dan Stephanovici
12 nov. 2025, 07:17, Știri externe

Forțele ruse susțin că au reușit să pătrundă adânc în Pokrovsk, implementând o tactică de încercuire menită să izoleze garnizoana ucraineană prin tăierea rutelor de aprovizionare. O eventuală capturare a localității ar deschide calea spre Kramatorsk și Sloviansk, ultimele centre urbane cheie aflate sub controlul Kievului în regiunea Donețk, arată Reuters.

Imagini video din zona de conflict prezintă vestigii ale vehiculelor militare distruse, soldați ruși mergând prin ruine, în timp ce coloane dense de fum se ridică deasupra străzilor. Potrivit informațiilor furnizate de armata ucraineană, se estimează că aproximativ 300 de militari ruși se află deja în Pokrovsk, iar Moscova își consolidează rapid prezența în zonă.

Președintele Volodimir Zelenski a descris situația ca fiind „extrem de dificilă”, accentuând faptul că condițiile meteo nefavorabile, caracterizate prin ceață densă, facilitează apropierea neobservată a trupelor ruse. Generalul Oleksandr Sîrskîi, comandantul-șef al forțelor armate ucrainene, a confirmat o deteriorare semnificativă a pozițiilor ucrainene în anumite sectoare, inclusiv în regiunea Zaporojie.

Rusia afirmă că a preluat controlul asupra a peste 250 de clădiri din Pokrovsk și că deține controlul deplin asupra zonei de est a orașului Kupiansk, situat în regiunea Harkov. Deși Kievul infirmă o încercuire completă, recunoaște caracterul „epuizant” al luptelor urbane și pierderile considerabile suferite de ambele părți.

Analizele hărților, bazate pe surse independente, indică faptul că forțele ruse controlează în prezent peste 19% din teritoriul ucrainean, cel mai ridicat procent de la debutul invaziei din 2022.