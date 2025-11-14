Ungaria contestă în instanțele UE planul blocului de eliminare a importurilor de energie rusească

Ungaria va contesta în justiția europeană planul Uniunii Europene de a pune capăt importurilor de energie din Rusia, a declarat vineri premierul Viktor Orban în timpul unui interviu la radioul public.

Conform Associated Press, el a acuzat Bruxellesul că încearcă să eludeze veto-ul Budapestei asupra sancțiunilor energetice prin utilizarea unor regulamente comerciale pentru a impune eliminarea totală a petrolului și gazelor rusești până la finalul anului 2027.

„Ne adresăm Curții de Justiție a Uniunii Europene în această chestiune”, a spus Orban.

„Este o încălcare flagrantă a dreptului european, a statului de drept și a cooperării europene (…) Vor plăti un preț foarte mare pentru asta”.

Ungaria depinde în continuare în mod semnificativ de combustibilii fosili din Rusia și, încă de la invazia Moscovei în Ucraina, a cerut derogări și a amenințat în repetate rânduri cu veto asupra sancțiunilor energetice.

Săptămâna trecută, în timpul unei vizite la Washington, Orban a obținut o scutire de la sancțiunile americane pentru două companii energetice rusești, în urma unei întâlniri la Casa Albă cu președintele Donald Trump. Oficiali americani au transmis că scutirea este valabilă un an, însă Orban insistă că este nelimitată.

Premierul a atribuit obținerea acesteia relației sale personale „foarte strânse” cu Trump și a spus că va rămâne în vigoare atât timp cât ambii se află în funcție. Orban consideră accesul continuu la energia rusească drept „vital” pentru Ungaria, afirmând că întreruperea livrărilor ar provoca un colaps economic.