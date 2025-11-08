Vizita lui Viktor Orban la Washington, criticată nemilos în presa maghiară / „Orban e marioneta a doi politicieni fără scrupule”

Presa maghiară nu e deloc fericită de rezultatele vizitei premierului Viktor Orban la Washington, în ciuda postărilor triumfaliste ale acestuia pe rețelele de socializare.

„Ungaria nu a câștigat. Ieri, la Washington, nu s-a întâmplat nimic care să ne ușureze viața nouă, maghiarilor”, scrie mandiner.hu.

Publicația e foarte dură în analiza vizitei lui Orban, despre care scrie că „a devenit marioneta a doi politicieni fără scrupule”.

„Este bucuros să joace rolul idiotului util”

Atât Trump, cât și Putin îl folosesc pe Orban pentru „a slăbi UE din interior”.

„Îl trag în toate direcțiile și îl folosesc după bunul plac. Și el este bucuros să joace rolul idiotului util, pentru că pentru familia și vecinii săi aceasta este o mare problemă.

Și Ungaria va plăti prețul”, scrie publicația.

Ungaria, care e aproape în totalitate dependentă de gazul rusesc, a ajuns să-l cumpere la un preț mai mare, iar excesul să i-l transfere lui Putin, care-și finanțează războiul.

„Orban a făcut ieri lobby în favoarea lui Putin, nu în favoarea maghiarilor”, scrie, tranșant, publicația, care mai adaugă și că sistemul de sănătate și de educație sunt în pragul colapsului din cauza subfinanțării – „dar rușii vor lua banii”.

„Am văzut vreun calcul? Negocieri competitive?”

„Acum, Orbán îl curtează pe Trump, omul căruia nu-i pasă de principii, pace, nimic – doar afaceri și bani, dar numai dacă ajung la prietenii săi miliardari. Și acum Orbán s-a întors brusc acasă cu centrale nucleare americane.

Am văzut vreun calcul? Negocieri competitive? Cu siguranță cel american este cel mai bun? Ce-ar fi dacă cel britanic sau francez ar fi mai ieftin”?

Între timp, pe contul său de Facebook, Viktor Orban anunță pe un ton triumfalist că a obținut reducerea prețului la gaz: „Am reușit! Am obținut un preț redus la gaz.

Ungaria va avea cel mai scăzut preț al gazului din Europa”.