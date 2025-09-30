Viktor Orban anunță că Ungaria va doborî dronele rusești care îi vor încălca spațiul aerian

Orban a făcut aceste declarații chiar dacă a minimizat îngrijorările legate de încălcarea spațiului aerian al mai multor țări europene de către dronele rusești și a criticat „atitudinea europenilor occidentali”.

„Noi (Europa) suntem mai puternici în toate aspectele. Nu am înțeles niciodată de ce, dacă noi suntem cei mai puternici, vorbim de parcă am fi slabi”, a declarat Orban într-o emisiune politică pro-guvernamentală.

„Rusia este slabă în comparație cu noi, slabă din punct de vedere militar, slabă din punct de vedere economic și slabă din punct de vedere numeric”.

Incursiuni ale dronelor rusești în ultimele săptămâni

În ultimele săptămâni, tensiunile dintre NATO și Moscova au crescut, după ce Polonia a doborât mai multe drone rusești deasupra teritoriului său pe 10 septembrie.

Dronele și rachetele rusești au traversat în repetate rânduri granițele statelor membre europene ale NATO de la izbucnirea invaziei pe scară largă a Ucrainei, dar acest incident a marcat primul caz în care forțele aliate au doborât proiectilele.

La câteva zile după incursiunea în Polonia, o altă dronă rusească a zburat în România, iar trei avioane de vânătoare rusești au fost detectate deasupra Estoniei. Observarea unor drone suspecte în Danemarca și Norvegia săptămâna trecută a dus la închiderea temporară a aeroporturilor.

Ca răspuns la provocările rusești, atât UE, cât și NATO au dezvăluit noi inițiative pentru securizarea flancului estic al Europei, în timp ce unii lideri occidentali, inclusiv președintele SUA, Donald Trump, au cerut doborârea avioanelor rusești în caz de încălcări.

Ungaria, o țară prietenoasă cu Moscova

Ungaria este considerată în general una dintre cele mai prietenoase țări cu Moscova din UE și NATO și a blocat în repetate rânduri ajutorul militar pentru Ucraina și sancțiunile împotriva Rusiei.

Zelenski a declarat că, pentru prima dată, drone de recunoaștere aparținând probabil Ungariei au încălcat spațiul aerian al Ucrainei de-a lungul frontierei.

În timp ce ministrul ungar de externe Peter Szijjarto a respins acuzațiile, Orban a declarat în interviu că, chiar dacă dronele ar fi trecut în Ucraina, acest lucru nu ar conta, deoarece „Ucraina nu este o țară independentă”, referindu-se la dependența acesteia de sprijinul occidental.