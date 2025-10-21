Atacuri cu drone rusești în nordul Ucrainei: patru morți și 16 răniți în regiunile Sumî și Cernihiv

Forțele ruse au atacat în noaptea de luni spre marți orașele Sumî și Novhorod-Siverskîi, din regiunile Sumî și Cernihiv, folosind drone de tip Shahed, potrivit guvernatorilor locali.

Conform Kyiv Independent, în urma loviturilor, patru civili, două femei și doi bărbați, au murit, iar alți 16 au fost răniți.

Guvernatorul regiunii Cernihiv, Viacheslav Chaus, a declarat pe Telegram că aproximativ 20 de locații au fost afectate în Novhorod-Siverskîi.

Printre răniți se află o fetiță de 10 ani, care a fost transportată la spitalul regional de copii.

„Una dintre persoanele rănite este în stare gravă, ceilalți sunt în stare stabilă. Orașul a suferit distrugeri majore”, a precizat Chaus.

La Sumî, un atac cu dronă a vizat o intersecție importantă, provocând pagube semnificative la mașini și clădiri civile, a declarat guvernatorul Oleh Hryhorov.

„Toate victimele primesc îngrijiri medicale. Serviciile de urgență acționează la fața locului”, a spus acesta.

Regiunile Sumî și Cernihiv, aflate la granița de nord a Ucrainei cu Rusia, sunt vizate frecvent de atacuri și bombardamente încă de la începutul invaziei la scară largă, în 2022.