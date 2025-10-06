Kelemen Hunor despre incidentele cu drone rusești în România: „Rusia ne pune la încercare apărarea și caută să divizeze societatea”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus luni că incidentele provocate de dronele rusești pe teritoriul României demonstrează că Rusia verifică cât de pregătită este țara noastră pentru apărare, precum și alte state care s-au confruntat cu astfel de evenimente.

„Rusia testează capacitatea de reacţie a ţărilor din flancul estic. Pe de altă parte, prin această testare, vor ca societăţile să fie polarizate, arătând un pericol iminent, care nu există în acest moment. Plus, sigur, arătând societăţii, şi din România, şi din Polonia şi din Ţările Baltice, că nu sunt pregătite pentru o apărare antiaeriană foarte rapidă şi eficientă, fiindcă trăim într-o altă realitate. Acum patru ani, cinci ani, nu prea se vorbea de drone. Acum cu totul s-a trecut la drone, dar nu poţi să tragi în fiecare zi asupra dronelor de 30.000 de euro cu rachete de 500.000 de euro. Adevărul este că nici noi, nici balticii, nici polonezii nu avem desfăşurată o apărare antiaeriană sol-aer, cu tunuri antirachete”, a declarat Kelemen Hunor într-o conferință de presă organizată la Arad.

Kelemen a mai explicat că un sistem eficient de luptă împotriva dronelor, bazat tot pe drone, nu există încă.

„Deci, din acest punct de vedere, există această testare a capacităţii noastre de reacţie şi există o provocare în sensul de a polariza şi mai mult societăţile din aceste ţări. România trebuie să reacţioneze ferm de fiecare dată şi sunt convins că, încet-încet, în fiecare an, cu fiecare investiţie, facem un pas spre a mai creşte capacităţile noastre de apărare”, a adăugat Kelemen Hunor.

Potrivit acestuia, România are nevoie de acțiuni bine stabilite și investiții pentru a întări sistemele de apărare, astfel încât să poată răspunde oricărui atac venit din partea Rusiei.