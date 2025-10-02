Kelemen Hunor despre Ilie Bolojan: E încăpățânat, dar se acomodează cu Bucureștiul

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a comentat, la EuropaFM, caracterul premierului Ilie Bolojan, întrebat dacă acesta este atât de intransigent sau încăpățânat pe cât este perceput în spațiul public.

„Este un om încăpățânat, da. Recunoaște și el, nu trebuie să spun eu”, a răspuns Hunor.

Referitor la colaborarea în contextul guvernării, liderul UDMR a explicat că Bolojan se acomodează treptat cu particularitățile Capitalei.

„Vine de la Oradea, unde n-a avut nevoie de probleme de consultări, că avea singur majoritate și ceea ce a avut chiar aia s-a întâmplat. Se acomodează, așa simt eu, și mi se pare normal să fie așa”, adaugă Kelemen Hunor.