Europa importă experiența ucraineană pentru un scut comun anti-dronă

Țările europene se pregătesc să adopte modelul ucrainean de luptă cu dronele, considerat mai rapid, mai ieftin și testat în condiții reale de război, potrivit DefenseNews.

După numeroase incidente cu drone suspecte în spațiul aerian european, liderii UE și NATO fac pași concreți în construirea unui „scut comun și de încredere” împotriva amenințărilor aeriene, idee lansată de liderul ucrainean Volodimir Zelenski la Forumul de Securitate de la Varșovia, care a avut loc la sfârșitul lui septembrie.

Tactici anti-dronă de la Kiev

„Nicio simulare nu poate reproduce ce se întâmplă când mii de drone, rachete și sisteme de război electronic operează simultan într-un război real”, au explicat experți americani afiliați institutului de analiză strategică Atlantic Council, care spun că schimburile directe și instruirile în Ucraina sunt „esențiale pentru ca forțele europene să înțeleagă concret cum funcționează sistemele anti-dronă în luptă”.

Ei consideră că experiența Ucrainei în combinarea senzorilor, bruiajului pe bandă largă și armelor antiaeriene oferă un avantaj unic pentru partenerii europeni.

Țări precum Polonia și Danemarca au apelat deja la specialiști ucraineni pentru instruirea trupelor și pentru dezvoltarea unor tactici de apărare adaptate amenințărilor moderne.

2 miliarde de euro în drone ucrainene

Uniunea Europeană a decis să investească 2 miliarde de euro în parteneriate cu Ucraina pentru dezvoltarea și producția de drone, sprijinind industria ucraineană, afectată de război. În același timp, statele membre vor beneficia de tehnologia și inovațiile testate în luptă pe frontul ucrainean.

Cooperarea merge deja mai departe: Danemarca și Ucraina au semnat la începutul săptămânii un acord care permite firmelor ucrainene din domeniul apărării să deschidă linii de producție comună în statul nordic, cu transfer tehnologic inclus.

O astfel de cooperare are nevoie, însă, de un cadru economic clar: „Pentru ca acest parteneriat să funcționeze, este nevoie de stimulente privind piețele comune și protejarea proprietății intelectuale”, a menționat Federico Borsari, de la Centrul pentru Analiza Politicilor Europene, cu sediul la Washington.