Zelenski: Europa riscă un război major dacă Rusia începe o nouă mobilizare

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski avertizează că o nouă mobilizare militară în Rusia ar putea declanșa un conflict de amploare în Europa și chiar un al treilea război mondial, pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Moscova și NATO.

Europa se confruntă cu un „risc semnificativ” de război dacă președintele rus Vladimir Putin va decide să lanseze o nouă mobilizare, a declarat Volodimir Zelenski în timpul unei întâlniri cu jurnaliștii, pe 8 octombrie.

Liderul de la Kiev a spus că o astfel de decizie ar putea marca o escaladare periculoasă a conflictului din Ucraina și ar amenința direct securitatea europeană.

„Oriunde va vedea o victorie rapidă, acolo va merge dacă va începe mobilizarea. Există un risc semnificativ ca Putin să declanșeze un război mondial,” a spus Zelenski, subliniind că pericolul vine din nevoia liderului de la Kremlin de a demonstra „succes” după aproape patru ani de război.

Zelenski a amintit că prima mobilizare parțială din Rusia, din 2022, a dus la proteste masive și la fuga din țară a peste 260.000 de ruși.

Deși Kremlinul a declarat ulterior mobilizarea „încheiată”, niciun decret oficial nu a fost emis, iar Moscova a continuat recrutările prin contracte bine plătite pentru voluntari, scrie Kyiv Independent.

„Credeți-mă, nu și-au dorit niciodată să plătească sume atât de mari pentru contracte. Dar o fac pentru a proteja ratingul personal al lui Putin,” a adăugat Zelenski.

Declarațiile sale vin pe fondul unor provocări tot mai frecvente la adresa țărilor NATO.

În ultimele săptămâni, mai multe drone rusești au pătruns în spațiile aeriene ale Poloniei și României, iar trei avioane MiG-31 au intrat în zona Estoniei, determinând Tallinnul să invoce consultări în baza Articolului 4 al NATO.