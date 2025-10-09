Zelenski spune că Putin se teme de un eventual armistițiu. Motivul invocat de președintele ucrainean

Într-o postare publicată joi, la amiază, pe X, Zelenski spune că șeful Rusiei se teme în mod personal de un eventual armistițiu. În cazul în care un acord de pace între cele două țări ar fi stabilit, Rusia se va putea reîntoarce cu greu la restabilirea războiului la scară largă, crede liderul ucrainean.

„Șeful Rusiei se teme personal de un armistițiu, deoarece odată ce acesta va fi încheiat, revenirea la război va fi dificilă pentru el.

Trecerea de la un război pe scară largă la un armistițiu și apoi reluarea unui război pe scară largă nu este ușoară pentru ei. Nu este ușoară din punct de vedere economic, nu este ușoară din punct de vedere social și nu este ușoară din punct de vedere internațional. Și cu siguranță nu este ușoară pentru țările care încă îi strâng mâna lui Putin astăzi. De aceea, deocamdată, el alege războiul”, a scris Zelenski în mesajul său oficial postat pe X.

Acesta afirmă că Invazia din Ucraina ar putea fi, totuși, oprită. El îndeamnă, din nou, la presiuni asupra Rusiei.

„Este nevoie de mai multă presiune asupra Rusiei. Presiunea va da roade – atunci când vor pierde mai mult din război decât ar pierde în orice alt scenariu. Loviturile noastre de lungă distanță, sancțiunile puternice, menținerea controlului asupra câmpului de luptă, apărarea noastră – dar și, fără îndoială, sprijinirea inițiativelor pașnice, pentru că asta este ceea ce trebuie făcut – toate acestea vor da roade”, scrie Zelenski.

Eventuala mobilizare a Rusiei, un pericol pentru Europa, dar și o scădere a rating-ului de imagine al liderului de la Kremlin

Într-o conferință de presă petrecută miercuri, Zelenski a precizat că eventuala mobilizare a Rusiei ar reprezenta „o mare provocare” pentru Europa, pentru că Rusia ar putea declanșa un război de amploare.

„Mobilizarea înseamnă cu siguranță o scădere a popularității liderului Federației Ruse. El nu a făcut acest lucru doar din acest motiv. Credeți-mă, cu siguranță nu au vrut să plătească sume mari pentru contracte. Sume atât de mari pe cât au plătit în acești ani. Dar au făcut-o. Imaginați-vă prețul protejării ratingului său personal. Și, prin urmare, dacă va avea loc mobilizarea, aceasta va reprezenta o provocare pentru Europa. El va declanșa un război de amploare”, a precizat Zelenski miercuri, citat de agenția de presă Interfax – Ukraine.

Zelenski a reiterat importanța aducerii lui Putin la masa de negocieri, afirmând că acest lucru ar putea reduce riscul de extindere a operațiunilor militare din partea Rusiei.