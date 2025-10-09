Zelenski: Kievul îl va nominaliza pe Donald Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace, dacă se ajunge la un armistițiu

Joi, vorbind reporterilor despre recenta sa întâlnire cu Trump la Adunarea Generală a ONU de luna trecută, Zelenski a spus: „Nu am auzit un «nu». Ceea ce am auzit a fost că lucrările vor continua la nivel tehnic și că această posibilitate va fi luată în considerare”, potrivit Independent.

El a adăugat: „Planul de încheiere a războiului nu va fi ușor, dar este cu siguranță calea de urmat. Și dacă Trump oferă lumii – și mai ales poporului ucrainean – șansa unui astfel de armistițiu, atunci da, ar trebui să fie nominalizat pentru Premiul Nobel pentru Pace.

„Îl vom nominaliza în numele Ucrainei”.

Comitetul care va stabili cine câştigă Premiul Nobel pentru Pace 2025 a avut ultima şedinţă luni. Asta înseamnă că numele câştigătorului ar fi putut fi stabilit de membrii comisiei înainte de anunţul privind acordul privind Gaza. Donald Trump a recunoscut că îşi doreşte premiul.

Numele câştigătorului pare să fi fost ales cu mult înainte de încheierea acordului între Israel şi Hamas, sub presiunea intensă a preşedintelui SUA, Donald Trump, care vizează deschis Premiul Nobel pentru Pace.

Comitetul norvegian, care acordă Premiul Nobel pentru Pace, a avut ultima şedinţă luni, 6 octombrie, a anunţat joi Institutul Nobel, cu o zi înainte de anunţarea câştigătorului din 2025.