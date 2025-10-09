Premiul Nobel pentru Pace 2025. Comitetul a avut ultima şedinţă luni, câştigătorul ar putea fi decis

Numele câştigătorului pare să fi fost ales cu mult înainte de încheierea acordului între Israel şi Hamas, sub presiunea intensă a preşedintelui SUA, Donald Trump, care vizează deschis Premiul Nobel pentru Pace.

Comitetul norvegian, care acordă Premiul Nobel pentru Pace, a avut ultima şedinţă luni, 6 octombrie, a anunţat joi Institutul Nobel, cu o zi înainte de anunţarea câştigătorului din 2025, potrivit le Figaro.

„Ultima şedinţă a Comitetului Nobel a avut loc luni”, a declarat, pentru AFP, Erik Aasheim, purtătorul de cuvânt al Institutului Nobel.

Compus din cinci membri, Comitetul Nobel ia de obicei o decizie cu câteva zile sau chiar săptămâni înainte de anunţul oficial şi se întruneşte o ultimă dată pentru eventuale modificări urgente.

„Paşii finali au fost puşi în aplicare luni, dar nu spunem niciodată când va lua Comitetul Nobel decizia”, a mai spus Erik Aasheim.

Nu sunt programate noi reuniuni ale comitetului înainte ca numele laureatului să fie dezvăluit vineri, la ora 11:00, a adăugat el.

„Va exista un laureat anul acesta”, a spus el, în timp ce unii experţi speculează că, din cauza deteriorării situaţiei geopolitice, Comitetul Nobel s-ar putea abţine de la acordarea unui premiu.

Revendicându-şi un rol în rezolvarea unor conflicte, Donald Trump a insistat, de la revenirea sa la Casa Albă în ianuarie, că „merită” Premiul Nobel. Neacordarea acestuia ar fi o „insultă” la adresa Statelor Unite, a declarat el.

Anul acesta, 338 de persoane şi organizaţii au fost nominalizate pentru Premiul Nobel pentru Pace.