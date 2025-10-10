Românii ar putea beneficia de medicamente și tratamente mai avansate pentru bolile grave

„Este o dovadă concretă că facem exact ceea ce promitem: oferim pacienților din România soluții reale, moderne și sustenabile. Toate reformele din ultimele luni, de la criterii de performanță pentru spitale și investiții în infrastructură, până la digitalizare și reașezarea corectă a resurselor, au avut un singur scop: schimbări reale pentru pacient și pentru personalul medical. Astăzi, acest proces continuă prin extinderea accesului la medicamente compensate, pentru mai multe afecțiuni grave sau cronice”, spune Alexandru Nazare, vineri, pe Facebook.

Noile tratamente și domeniile vizate:

Neurologie – terapii moderne pentru migrenă cronică și forme rare de epilepsie rezistentă, care aduc o calitate mai bună a vieții pacienților.

– terapii moderne pentru migrenă cronică și forme rare de epilepsie rezistentă, care aduc o calitate mai bună a vieții pacienților. Boli cardiovasculare și metabolice – tratamente noi pentru hipercolesterolemie și hipertensiune arterială, care reduc riscul de infarct și accident vascular cerebral.

– tratamente noi pentru hipercolesterolemie și hipertensiune arterială, care reduc riscul de infarct și accident vascular cerebral. Oftalmologie – terapii inovatoare pentru degenerescență maculară și edem macular diabetic, cu efecte importante în prevenirea pierderii vederii.

– terapii inovatoare pentru degenerescență maculară și edem macular diabetic, cu efecte importante în prevenirea pierderii vederii. Boli inflamatorii și autoimune – extinderea accesului la tratamente pentru boala Crohn, colită ulcerativă, artropatie psoriazică, spondilită anchilozantă, dermatită atopică și astm sever, oferind alternative moderne pacienților rezistenți la terapiile convenționale.

– extinderea accesului la tratamente pentru boala Crohn, colită ulcerativă, artropatie psoriazică, spondilită anchilozantă, dermatită atopică și astm sever, oferind alternative moderne pacienților rezistenți la terapiile convenționale. Oncologie – noi molecule și indicații extinse pentru tratamentul cancerului de prostată, sân, tiroidă, plămân, leucemie și mielom multiplu, aducând terapii țintite și imunoterapii de ultimă generație.

– noi molecule și indicații extinse pentru tratamentul cancerului de prostată, sân, tiroidă, plămân, leucemie și mielom multiplu, aducând terapii țintite și imunoterapii de ultimă generație. Boli rare – tratamente inovatoare pentru angioedem ereditar, amiloidoză cu transtiretină, ahondroplazie și trombocitopenii severe, unde până acum nu existau alternative compensate.

– tratamente inovatoare pentru angioedem ereditar, amiloidoză cu transtiretină, ahondroplazie și trombocitopenii severe, unde până acum nu existau alternative compensate. combinații moderne pentru infecția HIV, cu eficiență crescută și aderență îmbunătățită la tratament.

„Această actualizare include atât terapii noi, cât și extinderi de indicații, care vor permite tratarea unor categorii noi de pacienți, dar și medicamente generice, toate selectate conform criteriilor de prioritizare, pentru un echilibru între inovație și sustenabilitate”, a mai spus Rogobete.

Lista completǎ poate fi gǎsitǎ pe pagina de internet a Ministerului Sǎnǎtǎții.