Ionuț Moșteanu: Decizia noastră și a aliaților este să nu intervenim în spațiul aerian ucrainean

„În momentul acesta decizia noastră și a aliaților este să nu intervenim în spațiul aerian ucrainean”, a spus joi ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.

Întrebat joi, în contextul aprobării de către Guvern a proiectului Ligii Apărării Naționale, dacă militarii români vor putea să lovească drone lansate de Rusia care se îndreaptă către țara noastră în spațiul aerian al Ucrainei, ministrul Apărării a spus: „Nu, în momentul ăsta nu. Și poziția României este foarte clară, a fost subliniată și de președintele Nicușor Dan. Este și poziția NATO. Aliații au decis că alianța nu se implice dincolo de granițele alianței și nu se implică în spațiul aerian al Ucrainei”.

Ionuț Moșteanu a explicat că există o linie foarte fină între a ajuta o țară în război conform reglementărilor internaționale să își aibă teritoriul și cetățenii, ceea ce se întâmplă acum cu Ucraina, și granița fină în care cineva devine parte beligerantă într-un război.

„Și în momentul ăsta decizia noastră și a aliaților este să nu intervenim în spațiul aerian ucrainean”, a mai spus ministrul Apărării.