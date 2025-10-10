Alexandru Rogobete: Reducem blocajul livrǎrilor de perfuzabile. Spitalele vor fi aprovizionate constant

„Reducem blocajul livrǎrilor de perfuzabile – spitalele vor fi aprovizionate constant! Astăzi am publicat, în transparență decizională, Ordinul de ministru care reașază cadrul administrativ: majorăm marjele de distribuție pentru soluțiile perfuzabile livrate unităților sanitare”, spune Rogobete, vineri, pe Facebook.

Prin această măsură, se deblochează lanțul de distribuție și întregul sistem va beneficia de predictibilitate.

„Spitalele nu vor mai fi expuse riscului de întârzieri sau lipsuri, iar pacienții vor avea garanția că tratamentele de care depind sunt disponibile. Această decizie face parte dintr-un efort mai amplu de consolidare a lanțului de aprovizionare cu medicamente și materiale sanitare, pentru ca actul medical să nu fie niciodată pus în pericol de blocaje administrative. Voi continua dialogul constant cu producătorii și distribuitorii, astfel încât deciziile Ministerului Sănătății să fie ancorate în realitate și să susțină funcționarea corectă a sistemului medical”, mai spune ministrul.

Soluțiile perfuzabile vizate sunt prevăzute clar în anexa Ordinului, pentru transparență și predictibilitate în procesul de aprovizionare.