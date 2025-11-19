Rogobete despre rezidențiat: Avem acum o imagine clară

„Odată cu încheierea Concursului Național de Admitere în Rezidențiat, avem acum o imagine clară asupra generației care urmează să intre în sistemul medical. Se vede limpede că nivelul de pregătire crește constant, de la un an la altul. Este un efort comun, o continuitate necesară într-un domeniu care nu își permite întreruperi”, arată ministrul.

La vârf, rezultatele sunt remarcabile: 944 de puncte la medicină, 935 la medicină dentară și 924 la farmacie.

Valori care confirmă direcția ascendentă a performanței

„Sunt valori care confirmă direcția ascendentă a performanței și arată că în fața noastră avem o generație puternică, una care ridică standardele și duce mai departe nivelul de excelență”, potrivit lui Rogobete.

Ministrul e de părere că modul în care s-a desfășurat concursul confirmă că procesul devine tot mai clar și mai corect pentru toți.

Numărul de contestații a scăzut considerabil: 23 la medicină, 14 la medicină dentară și doar 1 la farmacie, reduceri între 37% și 93% față de anul trecut. „Asta înseamnă reguli înțelese, predictibile și aplicate uniform”.

Rezidențiat: Nu au fost subiecte anulate. Zero

„Nu am avut subiecte anulate. Zero! Iar asta, din punctul meu de vedere, este un reper. În privința formării viitorilor specialiști, anul acesta am făcut un pas firesc, dar important: am crescut capacitatea de pregătire. La medicină sunt disponibile 4.649 de locuri și posturi, cu aproape 10% mai multe decât anul trecut. Fiecare loc reprezintă un tânăr care își găsește direcția în sistem, o echipă care se întărește și o nevoie reală pe care o acoperim într-un context european marcat de deficit de personal medical. Este un angajament pe care îl asumăm cu toată responsabilitatea: formarea oamenilor de care depinde viitorul sănătății”, transmite Rogobete.