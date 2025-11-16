Tragedii cu repetiție, la stomatologie și la maternitate. Rogobete: peste 20 de clinici care nu respectă normele, închise

„Pentru prima dată verificăm toate cabinetele de acest gen și măsurile de prevenție concrete sunt acele planuri de conformare care sunt date acestor clinici pentru a intra în legalitate”, spune, duminică, Alexandru Rogobete, referindu-se la controlul demarat după tragedii precum tânăra care a murit într-o maternitate privată din Constanța și copila de 2 ani care a murit după o anestezie generală într-o clinică privată din București.

„Am spus că voi demara un control la nivel național pentru a verifica și pentru a corecta aceste situații de neconformitate care există în anumite spații medicale, în special în zona cabinetelor care practică și anestezie generală”, a mai spus ministrul.

Rogobete a spus că până în acest moment, pentru peste 20 de cabinete sau clinici private s-a retras avizul de funcţionare, iar peste 30 din ele au fost sancţionate administrativ. Controalele au fost demarate după tragedia de Constanţa

Anterior, Rogobete a vorbit, la Antena 3 CNN, și despre clinica din București, unde a precizat că sediul clinicii stomatologice unde a murit copila de 3 ani după anestezia generală nu avea autorizație de funcționare.

„Această clinică avea două sedii: un sediu pentru care exista autorizaţie de funcţionare şi în care lucrurile erau conform legislaţiei în vigoare şi un sediu, adică cel în care a avut loc tragedia, în care lucrurile nu erau şi nu sunt, de fapt, în regulă. Nu există autorizaţie sanitară de funcţionare pentru această clădire, echipamentele minimale necesare pentru ca intervenţiile stomatologice să fie realizate sub anestezie generală nu existau. Și aici mă refer la monitor de funcţii vitale, mă refer la oxigen şi la alte echipamente minimale pentru ca această intervenţie să poată fi desfăşurată în condiţii de siguranţă”, a declarat Alexandru Rogobete, la Antena 3 CNN.

Minsitrul Sănătății a propus mai multe întâlniri care vor avea loc săptămâna viitoare, urmând să fie modificată legislația astfel încât intervenţiile chirurgicale stomatologice, în special care se desfăşoară cu anestezie generală, să poată fi făcute şi în spitalele publice, în regim de spitalizare de zi.

„De ce în spitalele publice? Pentru că acolo există o infrastructură ATI corespunzătoare şi în cazul în care apar astfel de complicaţii urgente să se poată interveni pentru a evita astfel de drame”, potrivit ministurlui.

De asemeena, ministrul a precizat că raportul pe care îl va întocmi Ministerul Sănătăţii în cazul tragediei din București va contribui la ancheta procurorilor.

„Mâine (luni – n.r.), când voi avea raportul final al inspecţiei, vom decide care sunt măsurile administrative clare, dar vă reamintesc că există o anchetă procurorilor în desfăşurare şi cel mai probabil că raportul nostru va contribui la această anchetă. Eu voi trimite către Parchetul General toate concluziile de natură medicală. În paralel Colegiul Medicilor realizează o anchetă disciplinară pentru a identifica dacă discutăm sau nu despre malpraxis şi raportul acestora va fi transmis către Parchet”, a mai spus ministrul.