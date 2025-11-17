Rogobete a reunit grupul de lucru pentru Strategia Națională de Îngrijiri Paliative

Ministrul Alexandru Rogobete spune că este un pas necesar pentru oamenii care au nevoie de sprijin real atunci când viața devine fragilă.

Această strategie va avea un plan de implementare clar, cu obiective, termene și rezultate concrete pentru pacienți. „Nu doar discuții, ci schimbări vizibile”, a declarat Rogobete.

Colaborare între instituții și societatea civilă

Ministrul a subliniat că este un semnal important: instituțiile statului și societatea civilă construiesc împreună, cu un obiectiv comun.

Specialiști din unități sanitare, organizații neguvernamentale, instituții cu responsabilitate directă și comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății lucrează la aceeași masă.

Rogobete s-a declarat bucuros să o aibă alături pe Julie Ling, director executiv al Asociației Europene de Îngrijiri Paliative. Ling este o voce respectată în Europa și aduce experiență și direcție strategică proiectului.

Rogobete: Un sistem de sănătate mai matur

„Modul în care îngrijim oamenii când sunt vulnerabili spune totul despre maturitatea unui sistem de sănătate”, spune ministrul.

Prin acest efort comun, autoritățile pun bazele unor servicii mai accesibile, mai umane și mai apropiate de realitatea pacienților.

„Cu seriozitate, cu empatie și cu responsabilitate, construim un sistem de sănătate care contează cu adevărat pentru oameni”, a conchis Alexandru Rogobete.