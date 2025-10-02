Emmanuel Macron spune că dronele care încalcă spațiul aerian european „pot fi distruse”

Președintele Franței, Emmanuel Macron a declarat la summit-ul de la Copenhaga că „dronele, care ar încălca teritoriile noastre, reprezintă un risc semnificativ”, transmite Le Figaro.

Dronele care încalcă spațiul aerian european „pot fi distruse. Punct”, a declarat joi la Copenhaga președintele francez Emmanuel Macron, în urma unei serii de intruziuni ale dronelor în Europa în ultimele săptămâni.

