Prima pagină » Politic » Emmanuel Macron spune că dronele care încalcă spațiul aerian european „pot fi distruse”

Emmanuel Macron spune că dronele care încalcă spațiul aerian european „pot fi distruse”

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a transmis la summitul de la Copenhaga un mesaj privind securitatea europeană: dronele care pătrund ilegal în spațiul aerian al Europei sunt considerate o amenințare majoră și pot fi doborâte fără ezitare.
Emmanuel Macron spune că dronele care încalcă spațiul aerian european „pot fi distruse”
Sursă foto: Jeanne Accorsini/Pool/Bestimage via Hepta
Laurențiu Marinov
02 oct. 2025, 13:10, Politic

Președintele Franței, Emmanuel Macron a declarat la summit-ul de la Copenhaga că „dronele, care ar încălca teritoriile noastre, reprezintă un risc semnificativ”, transmite Le Figaro.

Dronele care încalcă spațiul aerian european „pot fi distruse. Punct”, a declarat joi la Copenhaga președintele francez Emmanuel Macron, în urma unei serii de intruziuni ale dronelor în Europa în ultimele săptămâni.

„Este foarte important să avem un mesaj clar. Dronele, care încalcă teritoriile noastre, reprezintă un risc semnificativ. Pot fi distruse, punct ”, a insistat el în timpul unui summit al șefilor de stat și de guvern.