Războiul din Ucraina, ziua 1322. Rusia a atacat Ucraina cu 154 de drone și rachete / Piese britanice descoperite în drone rusești folosite pentru a ataca Ucraina

Președintele finlandez va transmite mesaje de la Kiev către Trump

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat marți că va transmite săptămâna aceasta mesaje din vizita sa recentă la Kiev, capitala Ucrainei, către președintele american Donald Trump.

Stubb urmează să viziteze Washington DC în perioada 9-10 octombrie pentru o întâlnire cu Trump, în cadrul căreia vor discuta despre relațiile dintre SUA și Finlanda și războiul Rusiei în Ucraina.

Piese britanice descoperite în drone rusești folosite pentru a ataca Ucraina

Volodimir Zelenski solicită sancțiuni mai severe împotriva companiilor britanice implicate în furnizarea de componente pentru drone rusești, care sunt utilizate în mod activ în atacurile din Ucraina.

Președintele ucrainean a criticat națiunile aliate pentru rolul lor în furnizarea de piese către Rusia, afirmând că sute de mii de componente fabricate în străinătate au fost utilizate într-un atac mortal duminică dimineață.

Trump spune că a luat „oarecum” o decizie cu privire la trimiterea rachetelor Tomahawk în Ucraina

Donald Trump a declarat că a luat „oarecum” o decizie cu privire la furnizarea de rachete Tomahawk către Ucraina de către SUA.

Președintele american a vorbit cu reporterii după ce a semnat mai multe ordine executive la Casa Albă luni seara.

Rusia atacă Ucraina cu 154 de drone și rachete

Forțele ruse au lansat două rachete balistice și 152 de drone asupra Ucrainei într-un atac nocturn, a declarat forța aeriană din Kiev.

Apărarea aeriană ucraineană a distrus sau blocat 88 de drone rusești în nordul și estul țării, a adăugat forța aeriană, potrivit Ukrainska Pravda.

Au fost înregistrate atacuri cu două rachete și 52 de drone în 10 locații.

Apărarea aeriană rusă a distrus 184 de drone ucrainene, potrivit Ministerului Apărării

Unitățile de apărare aeriană ruse au distrus 184 de drone ucrainene în cursul nopții, a raportat marți agenția de știri RIA, citând date furnizate de Ministerul Apărării.

Viktor Orbán îl acuză pe Zelenski de „șantaj moral” în legătură cu aderarea Ucrainei la UE

Prim-ministrul ungar Viktor Orbán a declarat că președintele ucrainean Volodimir Zelenski folosește o „tactică de șantaj moral” și că „Ungaria nu are nicio obligație morală de a sprijini aderarea Ucrainei la UE”.

„Se pare că președintele Zelenski vrea să decidă ce este mai bine pentru maghiari. El folosește din nou tactica sa obișnuită de șantaj moral pentru a determina țările să-i susțină eforturile de război”, a spus acesta într-o postare pe X.

„Vreau să aflu ce fac cu ele”: Trump spune că decizia privind trimiterea de rachete Tomahawk în Ucraina „a fost într-un fel luată”

Președintele american Donald Trump a declarat luni că decizia privind furnizarea de rachete Tomahwk Kievului „a fost într-un fel luată”.

Președintele SUA, Donald Trump, a spus luni că decizia privind trimiterea de rachete Tomahawk Ucrainei a fost „într-un fel luată”, scrie Axios. Cu toate acestea, Trump vrea să știe, înainte de a accepta să furnizeze rachetele Tomahawk, ce intenționează să facă Ucraina, concret, cu ele.

AIEA înregistrează explozii în apropierea centralei nucleare de la Zaporojie

Echipa Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) de la centrala nucleară de la Zaporojie (ZNPP) a auzit mai multe serii de bombardamente în apropierea instalației pe 6 octombrie, anunță serviciul de presă al AIEA pe X.

Agenția a declarat că două proiectile au lovit la 1,25 km de perimetrul centralei.

„Bombardamentele sporesc riscurile de siguranță nucleară la ZNPP, care nu are energie electrică din exterior de aproape două săptămâni”, a declarat directorul general al AIEA, Rafael Grossi.

Ministrul german al Economiei: Berlinul trebuie să devină lider în industria dronelor și să sprijine Ucraina

Germania trebuie să devină lider în industria dronelor pentru a-și consolida propriile capacități de apărare și pentru a sprijini Ucraina, a declarat ministrul Economiei și Energiei, Katherina Reiche, într-un interviu acordat publicației germane RND și publicat pe 6 octombrie.

„Cei care doresc suveranitate aeriană trebuie să o construiască. Germania trebuie să devină un loc de referință pentru dezvoltarea și producția de drone — pentru a sprijini Ucraina, pentru a-și consolida propriile capacități de apărare și pentru a-și proteja infrastructura critică. Evenimentele din ultimele zile au arătat acest lucru în mod clar — în Ucraina și aici, în Germania”, a declarat Reiche, potrivit The Kyiv Independent.

Dronele ucrainene ar fi vizat infrastructura petrolieră din Siberia, la peste 2.000 km distanță de linia frontului

Dronele ucrainene ar fi atacat orașul Tyumen din regiunea rusă Siberia în seara zilei de 6 octombrie, au raportat oficialii locali, scrie The Kyiv Independent.

Oficialii din regiunea Tiumen din Rusia au afirmat pe Telegram că trei drone ucrainene au fost doborâte deasupra unei „instalații industriale” din oraș, adăugând că nu au avut loc incendii, victime sau explozii în timpul atacului.

Oficialii au afirmat în continuare că instalația nespecificată funcționează „fără întrerupere” după atac.