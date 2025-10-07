Ucraina primește noi platforme terestre fără pilot pentru front

Milrem Robotics, lider mondial în dezvoltarea sistemelor robotizate și autonome, va furniza Ucrainei peste 150 de vehicule terestre fără pilot THeMIS, finanțate de guvernul Țărilor de Jos. Noile echipamente vor întări considerabil capacitatea de reacție și protecția trupelor ucrainene aflate în zonele de conflict, potrivit directorului general al companiei estoniene, citat de Interfax-Ukraine: „Platformele THeMIS și-au dovedit deja valoarea în condiții de luptă, iar această contribuție va consolida semnificativ capacitățile de apărare ale Ucrainei”.

Războiul cu Rusia, tot mai tehnologizat

O mare parte a acestor vehicule urmează să fie asamblată în cooperare cu compania olandeză VDL Defentec, care construiește o linie specială în fabrica sa din Born. Linia a fost proiectată pentru a putea fi extinsă rapid, în funcție de cerințele viitoare de producție și livrare.

THeMIS sunt platforme terestre pe șenile, fără pilot, destinate sprijinului trupelor și extrem de versatile. Ele transportă armamentul și echipamentele pe câmpul de luptă, evacuează răniții, efectuează misiuni de recunoaștere și pot fi echipate cu armament pentru acțiuni de luptă sau folosite în operațiuni de deminare. Utilizarea acestora scade semnificativ riscul pentru soldați, mai ales în zonele periculoase sau expuse focului inamic.

Utilizate de armatele bine finanțate

Livrările vor fi realizate de sucursala Milrem Robotics din Olanda, iar compania va asigura instruirea completă a operatorilor ucraineni și a personalului de suport pentru utilizarea echipamentelor pe teren și pentru întreținerea lor.

Armata ucraineană are deja 15 astfel de platforme în dotare, care, potrivit producătorilor, „și-au dovedit eficiența pe câmpul de luptă” încă din 2022. Platforma THeMIS este în cel mai utilizat vehicul fără pilot din clasa sa, fiind parte a programelor de robotică militară în 19 țări, printre care Statele Unite, Franța, Germania, Regatul Unit, Norvegia, Estonia și Țările de Jos.