Harta Groenlandei în culorile SUA, în centrul reacțiilor diplomatice

Imaginea publicată de Katie Miller, fost oficial al administrației Trump, prezintă Groenlanda colorată în culorile drapelului Statelor Unite și este însoțită de mesajul „În curând”. Postarea, distribuită sâmbătă pe platforma X, a readus în prim-plan discuțiile despre o posibilă anexare a teritoriului arctic de către SUA.

Miller a fost consilier în administrația Trump, activă în prezent ca podcaster de dreapta. Ea este soția lui Stephen Miller, adjunct al șefului de cabinet al Casei Albe și unul dintre cei mai influenți consilieri ai președintelui american Donald Trump.

Trump: Avem nevoie de Groenlanda

Duminică, la bordul avionului Air Force One, Trump a spus: „Avem nevoie de Groenlanda din perspectiva securității naționale, iar Danemarca nu va fi capabilă să facă acest lucru”. Declarațiile sale, precum și postarea hărții Groenlandei în culorile SUA, au amplificat tensiunile diplomatice dintre Statele Unite și Danemarca.

Estonia: Groenlanda e a Danemarcei

Premierul Estoniei, Kristen Michal, a transmis luni că „Groenlanda este parte integrantă a Regatului Danemarcei” și că „deciziile privind Groenlanda aparțin exclusiv Groenlandei și Danemarcei”. El a adăugat că Estonia își exprimă „solidaritatea deplină cu aliatul nostru nordic-baltic”, potrivit ERR News.

La rândul său, ministrul eston de Externe, Margus Tsahkna, a declarat că „nicio decizie referitoare la Groenlanda nu poate fi luată fără implicarea atât a Groenlandei, cât și a Danemarcei”.

Europa de Nord reacționează

Reacții similare au venit și din alte state nordice și europene. Lideri din Suedia, Norvegia și Finlanda, precum și oficiali ai Uniunii Europene, au transmis mesaje de susținere pentru Danemarca, subliniind că statutul Groenlandei nu poate fi pus în discuție de o putere externă.

Mesaje de solidaritate au fost transmise și de Letonia și Lituania.

Premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, a cerut administrației americane „să oprească amenințările” legate de Groenlanda. „Nu are absolut niciun sens să vorbim despre necesitatea ca Statele Unite să preia Groenlanda”, a declarat ea, subliniind că „SUA nu au dreptul să anexeze niciuna dintre cele trei națiuni din Regatul Danemarcei”.

Nu este un episod izolat

Nu este pentru prima dată când subiectul generează reacții în regiune. La finalul anului trecut, statele baltice și-au exprimat sprijinul pentru Danemarca după o serie de declarații ale lui Donald Trump privind Groenlanda, în care liderul american a sugerat că Statele Unite ar putea prelua insula „într-un fel sau altul”. Reacțiile au apărut inclusiv în contextul anunțului privind numirea unui trimis special pentru Groenlanda.