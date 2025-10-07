„Vreau să aflu ce fac cu ele”: Trump spune că decizia privind trimiterea de rachete Tomahawk în Ucraina „a fost într-un fel luată”

Președintele SUA, Donald Trump, a spus luni că decizia privind trimiterea de rachete Tomahawk Ucrainei a fost „într-un fel luată”, scrie Axios. Cu toate acestea, Trump vrea să știe, înainte de a accepta să furnizeze rachetele Tomahawk, ce intenționează să facă Ucraina, concret, cu ele.

„Cred că vreau să aflu ce fac cu ele, unde le trimit, presupun. Trebuie să pun această întrebare”, a declarat Trump reporterilor în Biroul Oval.

Ucraina susține că rachetele Tomahawk i-ar oferi capacitatea de a lovi ținte militare aflate în interiorul Rusiei și ar contribui la descurajarea lui Vladimir Putin și la aducerea acestuia la masa negocierilor în condiții mai favorabile.

De asemenea, Trump a declarat reporterilor că nu „dorește o escaladare” și nu a spus la ce decizie a ajuns în mod concret.

Informația vine în contextul în care recent, vicepreședintele SUA, JD Vance, a afirmat că decizia privind furnizarea de rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune va aparține, în cele din urmă, președintelui Trump.

În replică, președintele rus Vladimir Putin a avertizat duminică faptul că tendința „pozitivă” în relațiile dintre Rusia și SUA ar fi distrusă dacă Washingtonul ar trimite rachete Tomahawk în Ucraina.

„Furnizarea de sisteme de rachete cu rază lungă de acțiune, inclusiv Tomahawk, către Ucraina va duce la distrugerea tendințelor pozitive emergente în relațiile dintre Rusia și Statele Unite”, a declarat Putin într-un interviu pentru televiziunea de stat rusă.

Rachetele Tomahawk au o rază de acțiune de 2.500 de kilometri.