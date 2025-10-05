Putin avertizează SUA în privința furnizării rachetelor Tomahawk Ucrainei: „Va duce la distrugerea relațiilor noastre”

Într-un videoclip difuzat duminică de televiziunea de stat rusă, Vladimir Putin a declarat că dacă Statele Unite ar furniza rachete Tomahawk Ucrainei pentru lovituri de lungă distanță în adâncul teritoriului rus, acest lucru ar duce la distrugerea relațiilor dintre Moscova și Washington, scrie agenția Reuters.

„Acest lucru va duce la distrugerea relațiilor noastre sau, cel puțin, a tendințelor pozitive care au apărut în aceste relații”, a spus Putin într-un videoclip difuzat duminică de reporterul televiziunii de stat ruse Pavel Zarubin.

De asemenea, liderul de la Kremlin a subliniat în această săptămână că este imposibil să se utilizeze rachete Tomahawk fără participarea directă a personalului militar american și că, în aceste condiții, orice livrare de astfel de rachete către Ucraina ar declanșa o „nouă etapă calitativă de escaladare”.

„Aceasta va însemna o etapă complet nouă, calitativ nouă, de escaladare, inclusiv în relațiile dintre Rusia și Statele Unite”, a afirmat Putin.

Washingtonul analizează cererea Kievului privind rachetele Tomahawk

Publicația The Wall Street Journal a raportat săptămâna trecută că Statele Unite vor furniza Ucrainei informații despre ținte de infrastructură energetică cu rază lungă de acțiune din Rusia.

În plus, Washingtonul analizează posibilitatea de a trimite Kievului rachete care ar putea fi utilizate în astfel de atacuri. Informația a fost adusă în discuție și de vicepreședintele american JD Vance, însă a subliniat că decizia finală va fi luată de către Trump.

Pe de altă parte, un oficial american și alte trei surse au declarat pentru Reuters că dorința administrației Trump de a trimite rachete Tomahawk Ucrainei ar putea fi imposibil de realizat, pentru că actualele stocuri sunt destinate Marinei SUA și altor utilizări.

Rachetele de croazieră Tomahawk au o rază de acțiune de 2.500 de kilometri.