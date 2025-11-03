Donald Trump nu va furniza, momentan, rachete Tomahawk Ucrainei

Întrebat de reporterii aflați la bordul Air Force One dacă ia în considerare să furnizeze Kievului rachete Tomahawk, care au rază lungă de acțiune, Trump a spus că „nu, nu chiar”, dar a adăugat că s-ar putea răzgândi în privința acestui lucru.

Președintele american s-a arătat reticent față de o astfel de decizie, motivând că nu dorește escaladarea conflictului, notează Reuters.

Trump și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au discutat ideea rachetelor Tomahawk când s-au întâlnit la Casa Albă în data de 22 octombrie. Săptămâna trecută, Rutte a declarat că problema este în curs de analiză și că decizia aparține Statelor Unite.

Rachetele Tomahawk au o rază de acțiune de 2.500 km și pot fi capabile să lovească adânc teritoriul Rusiei, inclusiv Moscova.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a solicitat aceste rachete, în timp ce Rusia a avertizat împotriva furnizării de rachete Tomahawk către Ucraina.

Afirmația lui Trump vine după ce săptămâna trecută, Pentagonul a spus Casei Albe că poate da Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune și că stocurile americane nu ar fi afectate în urma unei astfel de decizii. Totuși, Pentagonul a subliniat că decizia finală rămâne la președintele Donald Trump.