Viktor Orban spune că Ucraina „nu are nicio șansă” să câștige războiul / Critici la adresa UE: „Ei ar dori să continue războiul”

Premierul ungar Viktor Orbán a lansat noi critici privind sprijinul acordat de UE Kievului în contextul invaziei rusești, spunând că Ucraina „nu are nicio șansă” să obțină victoria.

Într-un interviu acordat lui Mathias Döpfner, CEO al grupului media german Axel Springer, Viktor Orbán a afirmat că sprijinul financiar acordat Kievului „ucide” UE „din punct de vedere economic și financiar” și este „pur și simplu o nebunie”, notează POLITICO.

„Am cheltuit deja 185 de miliarde de euro și… intenția noastră este să cheltuim și mai mult. Așadar, finanțăm o țară care nu are nicio șansă să câștige războiul”, a declarat Orbán în cadrul interviului, potrivit sursei citate.

Totodată, premierul ungar i-a acuzat pe liderii UE că prelungesc intenționat conflictul din Ucraina în speranța de a obține o poziție de negociere mai bună pentru un acord de pace.

„Ei ar dori să continue războiul. (…) Ei cred … că trebuie să continuăm războiul pentru a sprijini mai mult Ucraina”, a spus Orban, calificând această situație drept „greșită, total greșită”.

Orbán spune că „europenii ar trebui să negocieze și ei cu rușii”

Premierul ungar a mai spus că europenii ar trebui să deschidă un canal de comunicare cu Moscova, independent de cel al Washingtonului.

„Să lăsăm americanii să negocieze cu rușii, iar apoi europenii ar trebui să negocieze și ei cu rușii și să vedem dacă putem unifica poziția americanilor și a europenilor”, a spus Orbán, potrivit POLITICO.

Viktor Orbán este cunoscut drept un critic vocal al măsurilor adoptate de UE în privința Rusiei, în contextul războiului, și este unul dintre puținii lideri UE care a menținut canalele diplomatice deschise cu Moscova. Ungaria a blocat anterior prelungirea sancțiunilor UE împotriva Rusiei și s-a împotrivit, de mai multe ori, sprijinului financiar pentru Ucraina.

Comentariile premierului ungar vin în contextul în care negocierile pentru un armistițiu în viitorul apropiat se află într-un impas.