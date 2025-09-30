Nicușor Dan: România susține sprijinul constant pentru Ucraina și securitatea flancului estic

Președintele României, Nicușor Dan, a afirmat marți, că summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga, programat miercuri, este „mai degrabă un summit de viziune” și că dezbaterile vor viza în principal sprijinul acordat Ucrainei.

„Anticipez că mâine se vor discuta chestiuni legate de războiul din Ucraina, chestiuni legate de cadența sprijinului pe care țările occidentale pot să-l ofere Ucrainei, dar la nivel politic, nu la nivel tehnic”, a spus Nicușor Dan.

Șeful statului a amintit incidentul recent cu dronele din Polonia și a subliniat importanța coordonării dintre structurile de apărare europene și NATO.

„România are un interes ca sprijinul pentru Ucraina să continue să fie consistent și, din punct de vedere operațional, ca flancul estic să fie bine întărit”, a adăugat acesta.