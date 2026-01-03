Un europarlamentar român a fost recent în Venezuela unde s-a pozat cu Maduro, capturat azi de SUA

Diana Șoșoacă, a postat pe Facebook, în ianuarie 2025, mai multe poze de la ceremonia de investire a lui Maduro, care este președintele țării din 2013. Într-una dintre acestea, eurodeputata se afla foarte aproape de președintele venezuelean.

„Impresii din Caracas, Venezuela, unde am participat la învestirea preşedintelui Nicolas Maduro”, a scris aceasta.

Europarlamentara a refuzat să spună cine i-a plătit excursia, afirmând că a fost invitată. Parlamentul European a transmis că Șoșoacă nu a mers în delegație oficială.

Președinția lui Maduro este considerată ilegitimă

În timpul conducerii lui Maduro, Venezuela, care deține unele dintre cele mai mari rezerve de petrol din lume, a fost cuprinsă de o hiperinflație devastatoare, împingând populația către sărăcie extremă. Lipsa de alimente și medicamente a determinat milioane de venezueleni să emigreze, în special către Statele Unite.

Maduro este perceput ca un lider autoritar, acuzat că reprimă disidența politică, controlează justiția și fraudează alegerile pentru a-și menține puterea. SUA și multe alte state îi consideră președinția ilegitimă, mai ales după alegerile contestate din iulie 2024, când și-a revendicat victoria într-un scrutin catalogat ca fraudulos de opoziție.

Pe lângă caracterul ilegitim al mandatului său, SUA a vizat, sâmbătă, Venezuela și din cauza acuzațiilor de narco-terorism. Departamentul de Justiție american îl acuză pe Maduro și pe mai mulți oficiali de colaborare cu carteluri de droguri pentru a introduce cocaină în SUA.

Donald Trump a confirmat atacul

Donald Trump a afirmat, într-o postare publicată pe contul său, că Statele Unite ar fi „dus la bun sfârșit un atac de amploare” împotriva Venezuelei și că președintele Nicolás Maduro, împreună cu soția sa, ar fi fost capturați și scoși din țară, „în coordonare cu forțele de ordine americane”. Trump a anunțat și o conferință de presă la Mar-a-Lago, „cu detalii de urmat”.

Procurorul general al SUA, Pam Bondi, a anunțat că Nicolás Maduro și Cilia Flores, soția acestuia, au fost inculpați în Districtul de Sud al New York-ului, iar liderul venezuelean este vizat de acuzații precum conspirație de „narco-terorism”, conspirație pentru import de cocaină, deținere de mitraliere și dispozitive distructive și conspirație pentru deținerea acestora împotriva SUA. Bondi a afirmat pe X că cei doi „vor înfrunta în curând întreaga forță a justiției americane” în instanțe din SUA și i-a mulțumit președintelui Donald Trump și armatei americane pentru „misiunea” de capturare, reamintind că Maduro fusese pus sub acuzare încă din martie 2020 pe capete de acuzare legate de „narco-terorism” în același district federal.