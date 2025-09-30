Ursula Von Der Leyen: UE va aloca peste 2 miliarde de dolari pentru drone destinate Ucrainei

Anunțul vine în contextul în care UE încearcă să-și consolideze apărarea și să aprofundeze cooperarea cu Ucraina în fața încălcărilor spațiului aerian de către Rusia.

Liderii europeni iau în considerare dezvoltarea așa-numitului „zid de drone” ca răspuns la provocările Rusiei, ca parte a eforturilor mai ample de consolidare a apărării aeriene regionale și de descurajare a incursiunilor viitoare.

„Am convenit cu Ucraina că se vor cheltui în total 2 miliarde de dolari pentru drone. Acest lucru permite Ucrainei să-și extindă și să-și utilizeze întreaga capacitate. Și, desigur, va permite și UE să beneficieze de această tehnologie”, a declarat von der Leyen.

Von der Leyen a subliniat necesitatea de a consolida sprijinul militar pentru Ucraina și de a promova inițiativa Eastern Flank Watch, care include dezvoltarea unui „zid de drone” pentru a securiza frontierele estice ale UE.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, care s-a alăturat lui von der Leyen la briefing, a repetat remarca acesteia, spunând că Ucraina servește drept „prima linie de apărare” pentru statele membre NATO din Europa.

„Îi ajutăm pe ucraineni, pentru că este vorba despre valorile noastre, dar și despre prima linie de apărare – siguranța noastră colectivă”, a declarat Rutte.

În urma unui incident în care Polonia a doborât mai multe drone rusești deasupra teritoriului său și a invocat articolul 4 din Tratatul NATO, Rutte a anunțat pe 12 septembrie lansarea Operațiunii Eastern Sentinel, o nouă inițiativă de apărare menită să contracareze amenințările legate de drone de-a lungul flancului estic al alianței.

Operațiunea va fi desfășurată în Polonia și România, cu scopul de a elimina amenințările specifice legate de utilizarea dronelor.